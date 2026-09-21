ParkCity Sumaré celebra o Dia da Árvore com incentivo à reciclagem

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, acaba de inaugurar um novo espaço para o descarte de materiais recicláveis. Além de incentivar a participação da comunidade em ações de conscientização ambiental, a iniciativa também marca as celebrações do Dia da Árvore, comemorado nesta segunda-feira (21/9).

Localizado em frente à loja Vivara, o espaço conta com recipientes específicos para diferentes tipos de material, como garrafas pet, papel e metal. Os clientes que realizarem o descarte de materiais serão contemplados com um pacote de adubo ou uma muda de planta, conforme disponibilidade e enquanto durarem os estoques. No local, também é possível fazer o descarte de óleo de cozinha usado e, quem doar o produto, pode levar um detergente para casa (enquanto durarem os estoques).

A ação permanecerá ativa no empreendimento durante 30 dias, ampliando as oportunidades para que os visitantes participem da iniciativa e contribuam com a destinação adequada dos materiais recicláveis.

“A proposta é facilitar o acesso à coleta e, ao mesmo tempo, incentivar uma mudança de hábitos, mostrando que pequenas atitudes no dia a dia podem contribuir para a redução da quantidade de resíduos que vão para o lixo comum”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Ao disponibilizar um local adequado para a entrega de materiais recicláveis, o empreendimento amplia as possibilidades de participação do público em práticas sustentáveis. A iniciativa também reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré com ações alinhadas aos seus valores de ESG, especialmente no incentivo à conscientização ambiental e à destinação adequada de resíduos. Para viabilizar a ação, o empreendimento contou com a parceria da Cobasi, Duque Sustentabilidade, Eco Alliance e Franco Jardinagem.

“Mais do que disponibilizar um ponto de coleta, queremos incentivar a conscientização da comunidade sobre o papel de cada um no cuidado com o meio ambiente e mostrar que escolhas simples podem fazer parte da rotina. Ao criar esse espaço, buscamos tornar a destinação correta dos resíduos mais acessível e próxima dos visitantes”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

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