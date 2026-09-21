8 brasileiros disputam o LAAC 2027 de olho no Majors do golfe

Oito brasileiros disputam o LAAC 2027 de olho em vagas para três dos quatro Majors do golfe

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O Brasil terá oito representantes na 12ª edição do Latin America Amateur Championship (LAAC), principal torneio de golfe amador da América Latina. A competição será disputada entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2027, no El Camaleón Golf Club, em Playa del Carmen, no México. A definição dos participantes foi confirmada pelo comitê organizador do campeonato com base no Ranking Mundial Amador de Golfe (WAGR).

A delegação brasileira será formada por Herik Machado, Matheus Balestrin, Igor Cruz, Guilherme Grinberg, Eduardo Matarazzo, Marcos Negrini, Luca Almeida e Arthur Fernandes. O grupo reúne atletas experientes e jovens promessas do golfe nacional, refletindo o momento de renovação e fortalecimento da modalidade no país.

Entre os convocados, Herik Machado e Marcos Negrini chegam como os brasileiros com maior experiência na competição, ambos com sete participações anteriores. Guilherme Grinberg acumula cinco edições disputadas, enquanto Matheus Balestrin participou de quatro e Eduardo Matarazzo esteve presente em duas oportunidades.

A edição de 2027 também marcará a estreia de três brasileiros no torneio. Igor Cruz disputará o LAAC pela primeira vez, assim como os juvenis Luca Almeida e Arthur Fernandes, dois dos principais talentos da nova geração do golfe nacional.

“Ter oito atletas classificados para o LAAC é motivo de orgulho para o golfe brasileiro. O torneio reúne os principais talentos da América Latina e é uma importante porta de entrada para o cenário internacional. Ver atletas experientes dividindo espaço com jovens que chegam pela primeira vez à competição mostra que estamos conseguindo fortalecer a base e criar um ambiente de desenvolvimento contínuo para a modalidade no país”, afirma Felipe Almeida, vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe.

Criado em 2015 pelo Masters Tournament, The R&A e a United States Golf Association (USGA), o Latin America Amateur Championship tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do golfe amador na América do Sul, América Central, México e Caribe. Atualmente, a competição é considerada a principal vitrine do continente para atletas que buscam alcançar o cenário profissional.

Além do prestígio esportivo, o torneio oferece algumas das maiores oportunidades do golfe amador mundial. O campeão recebe convites para disputar o Masters Tournament, o The Open Championship e o U.S. Open, além de garantir vagas no The Amateur Championship e no U.S. Amateur Championship.

“O LAAC tem um papel fundamental no desenvolvimento do golfe latino-americano. Muitos jogadores que passaram pelo torneio seguiram carreira profissional e conquistaram espaço nos principais circuitos do mundo. Para nossos atletas, estar nessa competição significa não apenas representar o Brasil, mas também competir por oportunidades únicas dentro do esporte”, finaliza Felipe.

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