Ex-participantes de A Fazenda já faturaram milhões; veja quem

Ex-participantes de A Fazenda já faturaram milhões após o reality; veja os nomes

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A fama conquistada durante o confinamento de A Fazenda não termina necessariamente quando o participante deixa o reality. Para alguns ex-peões, a exposição na televisão ajudou a ampliar a audiência nas redes sociais e abriu espaço para novas formas de trabalho no ambiente digital. Entre os nomes que seguiram esse caminho, alguns já ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão em faturamento.

Um levantamento divulgado pela Privacy, plataforma de monetização, reúne 11 ex-participantes de diferentes temporadas do reality que mantêm perfis no serviço. A relação inclui nomes como MC Mirella, Fernanda Campos, Vivi Fernandez, Bia Miranda, Dynho Alves, Nego do Borel, Luiza Ambiel, Denise Rocha, Rita Cadillac, Yuri Bonotto e Caique Aguiar.

Os valores variam de acordo com o período de atuação e a audiência de cada perfil, mas alguns dos ex-participantes chegaram a cifras milionárias depois da passagem pelo programa.

Fernanda Campos ultrapassou R$ 2 milhões

Participante de A Fazenda 16, Fernanda Campos aparece entre os nomes de maior faturamento. Segundo dados divulgados pela Privacy, ela já ultrapassou R$ 2 milhões na plataforma.

A influenciadora já trabalhava com produção de conteúdo digital antes de entrar no reality e continuou investindo nesse formato após deixar o programa.

MC Mirella também passou da marca de R$ 1 milhão

MC Mirella, que participou de A Fazenda 12, também está entre os ex-peões que alcançaram cifras milionárias.

De acordo com informações divulgadas pela plataforma, a cantora já ultrapassou R$ 1 milhão em faturamento. Em julho de 2026, ela também apareceu entre os perfis mais acessados da Privacy.

A participação no reality aconteceu depois de a artista já ter construído uma audiência expressiva nas redes sociais, que continuou acompanhando seu trabalho após o fim do programa.

Vivi Fernandez também aparece na lista

Outra participante de A Fazenda 16, Vivi Fernandez também ultrapassou R$ 1 milhão em faturamento, segundo dados divulgados pela plataforma.

A artista integra um grupo de ex-peões que utilizam a audiência construída ao longo da carreira e ampliada pela televisão para manter uma relação direta com os seguidores no ambiente digital.

De temporadas antigas a nomes mais recentes

O levantamento também mostra que a estratégia não se limita aos participantes das temporadas mais recentes.

Denise Rocha e Rita Cadillac, que participaram de A Fazenda 6, estão entre os nomes de edições antigas que continuam presentes no ambiente digital.

Bia Miranda, finalista de A Fazenda 14, também aparece na lista. A influenciadora ganhou grande repercussão durante o programa e manteve a presença nas redes sociais depois do confinamento.

Já Dynho Alves e Nego do Borel, participantes de A Fazenda 13, também fazem parte do grupo.

Luiza Ambiel, da 12ª edição, completa a relação de ex-participantes citados no levantamento.

Ex-peões também aparecem entre os maiores faturamentos

A presença masculina também aparece entre os casos destacados.

Yuri Bonotto, participante de A Fazenda 16, acumulou mais de R$ 600 mil em faturamento, conforme dados divulgados pela plataforma.

Caique Aguiar, que esteve em A Fazenda 10, aparece com mais de R$ 100 mil.

Os números mostram como a audiência conquistada em um reality pode continuar sendo explorada mesmo depois do encerramento do programa. Para os participantes que já possuem presença consolidada nas redes, a televisão passa a funcionar como mais uma etapa na construção de uma comunidade digital.

Fama na televisão e negócios na internet

A trajetória desses ex-peões acompanha uma mudança na relação entre celebridades, influenciadores e público. A televisão continua sendo uma importante vitrine, mas as redes sociais permitem que a audiência seja mantida diretamente pelos próprios participantes.

No caso dos realities, o efeito pode ser ainda mais significativo. Durante o confinamento, os participantes são acompanhados diariamente e ganham novos seguidores. Depois da eliminação, parte desse público permanece nas redes e acompanha os projetos desenvolvidos fora da televisão.

Com a estreia de uma nova temporada de A Fazenda, a trajetória dos antigos participantes também ajuda a mostrar o que pode acontecer depois que as câmeras são desligadas: para alguns, o fim do reality representa apenas o início de uma nova fase profissional no ambiente digital.

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