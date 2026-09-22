Ação da Guarda Municipal na tarde de segunda-feira acabou com o tráfico de drogas no condomínio Manacá em Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém foi preso na ação.

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A equipe Canil 2, GMs Ferreira, Cavalcanti e Medeiros e a K9 Kira foram à Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira s/n, fundos do condomínio Manacá por volta das 15:15

Apreensão de Drogas tarde de segunda

​Durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe tática do Canil no bairro Bosque das Árvores, mais precisamente no Condomínio Manacá, a equipe adentrou a área dos fundos do referido condomínio.

Foi realizada uma varredura com o auxílio da cadela de detecção de odores Kira. Após o trabalho de faro, a K9 logrou êxito em localizar, em meio a um bambuzal, uma embalagem plástica de cor preta contendo 376 porções de substância esverdeada análoga à maconha, todas devidamente embaladas e prontas para a comercialização.​Nenhum indivíduo foi localizado nas proximidades.

Diante dos fatos, todo o material entorpecente foi encaminhado e apresentado no 3° Distrito Policial, onde foi formalmente apreendido pela autoridade policial de plantão.

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