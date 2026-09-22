A Copa Terceirão nasceu para aproximar escolas, criar encontros e mostrar que, dentro e fora das quadras, a gente pode ser diferente e estar do mesmo lado Sabemos que nossos campos e nossas quadras são lugares de empolgação, festa e paixão.

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É natural que cada torcida queira fazer barulho, defender sua escola e viver intensamente a competição.

Mas existe uma linha que não podemos ultrapassar: a do respeito.

Por isso, não compactuamos com manifestações de caráter elitista, preconceituoso ou que diminuam qualquer escola, aluno ou comunidade. Esse tipo de atitude não representa os nossos valores e vai na contramão do propósito que construímos juntos. Estamos investigando o episódio ocorrido neste final de semana junto com o corpo docente do Instituto Educacional de Americana.

Vamos apurar os fatos e as circunstâncias. A partir dessa apuração, serão tomadas as providências cabíveis e os envolvidos serão punidos.

A Copa Terceirão é, e continuará sendo, um espaço de competição, torcida e rivalidade saudável, mas, acima de tudo, de respeito.

Nosso evento reúne escolas públicas e particulares, diferentes realidades e milhares de estudantes. Essa diversidade é justamente o que faz a Copa Terceirão ser o que é Seguimos trabalhando para que a arquibancada seja lugar de festa, paixão e voz. Nunca de preconceito ou desrespeito.

Atenciosamente, Equipe Copa Terceirão.

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