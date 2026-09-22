Cirurgia de catarata: Mais de 150 atendidos em Santa Bárbara

Mutirões de cirurgia de catarata passam de 150 pacientes atendidos em Santa Bárbara

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Mais de 150 pacientes já foram submetidos a cirurgia de catarata nos mutirões promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de saúde, no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”. A última ação foi realizada nesta segunda-feira (21) e teve 27 procedimentos realizados, ampliando o acesso da população ao atendimento oftalmológico oferecido pela rede municipal.

Desde agosto, houve quatro mutirões, com 154 pessoas atendidas. Mais cirurgias ainda serão realizadas, em datas a serem definidas pela Administração Municipal. Essa é a primeira vez na história que cirurgias de catarata são realizadas em um serviço próprio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Os procedimentos ocorrem no Centro de Procedimentos Ambulatoriais do Cidade Saúde, que está em seu terceiro mês de funcionamento. Só nos dois primeiros meses, o complexo realizou 26 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos.

Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde foi inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan no final de junho e colocado em funcionamento em julho.

Foram investidos R$ 25 milhões na unidade, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio dispõe de estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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