A empresária Taize Tambolato usou as redes sociais para denunciar roubo de placas nos túmulos de sua família no cemitério da Saudade em Americana.

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Abaixo o relato da empresária feito no facebook

Exigimos respeito, providências e segurança!

No Cemitério da Saudade em Americana, as placas de identificação dos nossos familiares estão sendo roubadas. As câmeras existem, mas até hoje ninguém foi pego. Isso precisa acabar!

À Polícia: pedimos que investigue com seriedade e recupere todas as placas e objetos que foram levados. Nossas memórias não são mercadoria!

À Prefeitura: exigimos providências urgentes — aumentar o muro, instalar cerca elétrica e melhorar a segurança. Não podemos mais aceitar que nosso cemitério seja alvo de vandalismo e roubos.

Roubar a memória de quem já partiu é covardia. Proteger os nossos falecidos é dever de todos. Não ficaremos calados!