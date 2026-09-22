Uma manhã de tensão marcou o atendimento da CPFL no bairro São Vito, em Americana, nesta terça-feira. Consumidores que procuraram o posto presencialmente relataram problemas no sistema, dificuldades de conexão e falta de solução para demandas. Segundo eles, os problemas se repetem.

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A situação teria atingido principalmente idosos e pessoas que dependem do atendimento presencial para resolver problemas relacionados à conta de energia. Alguns consumidores afirmaram que também estariam enfrentando dificuldades nos canais digitais da empresa, incluindo o aplicativo, apontado no local como indisponível ou sem conseguir concluir os atendimentos.

O problema acaba obrigando parte dos consumidores a retornar pessoalmente ao posto por diversas vezes.

Mãe com filho autista e atendimento da CPFL

Entre os relatos está o de uma senhora que estava acompanhada do filho autista. Segundo pessoas que presenciaram a situação, ela teria comparecido ao posto pela quinta vez, tentando solucionar a mesma demanda, sem conseguir uma resposta definitiva. Além do desgaste e da perda de tempo, consumidores afirmam que precisam arcar com despesas de transporte para chegar até o posto. Para idosos e famílias que dependem de transporte por aplicativo, ônibus ou carona, cada nova tentativa representa um custo adicional.

Consumidores contam que aguardam atendimento e, em algumas situações, são informados de que o sistema está indisponível ou que não é possível realizar o procedimento naquele momento. Com isso, precisam retornar posteriormente, sem garantia de que conseguirão resolver a situação.

A situação gera indignação especialmente entre pessoas idosas, que enfrentam dificuldades de deslocamento e dependem de atendimento presencial.

Guarda Municipal acionada

Diante do aumento da tensão e da movimentação no local, a responsável pelo posto teria acionado a Guarda Municipal de Americana. Duas viaturas compareceram ao endereço, sendo uma destinada ao apoio e outra operacional, para acompanhar a situação e auxiliar na organização do atendimento. A presença da Guarda Municipal chamou ainda mais atenção de quem estava no local, uma vez que o tumulto teria começado a partir das dificuldades enfrentadas pelos consumidores para conseguir atendimento.

Consumidores cobram solução da CPFL

A principal reclamação dos consumidores é que problemas internos da empresa não podem acabar sendo transferidos para quem precisa utilizar o serviço. Se o sistema apresenta instabilidade, o aplicativo não funciona e o consumidor também não consegue resolver sua demanda presencialmente, surge uma questão central: qual alternativa está sendo oferecida ao cidadão?

Para quem precisa pagar uma conta, contestar uma cobrança, solicitar um serviço ou resolver um problema relacionado ao fornecimento de energia, a impossibilidade de atendimento pode representar não apenas perda de tempo, mas também novos gastos com transporte e o risco de agravamento da própria situação.

O episódio registrado no São Vito também levanta questionamentos sobre o atendimento destinado a idosos, pessoas com deficiência e consumidores que apresentam dificuldades para utilizar os canais digitais.

A reportagem está em contato com a empresa esperando posicionamento.