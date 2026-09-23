6 inspirações para valorizar os projetos de halls de entrada privativos

Na opinião da arquiteta Rosangela Pena, o cartão de visitas dos apartamentos têm potencial para impressionar e acolher os moradores e visitantes

De acordo com a arquiteta Rosangela Pena, os projetos de halls de entrada permitem trabalhar com a madeira, em suas diversas formas, papel de parede, pedras naturais, espelhos e a iluminação. Essas combinações resultam em cenários únicos que antecedem moradores e visitantes antes de adentrar o imóvel | FOTOS: Sidney Doll

Nos projetos residenciais, ele se configura como um caminho transitório entre o exterior e o acesso ao imóvel. Seja antes da porta, no caso dos apartamentos com esta área privativa, e o primeiro ambiente de uma casa, o hall de entrada cumpre a missão de receber bem. Segundo a arquiteta Rosangela Pena, ele está longe de ser básico a ponto de passar despercebido.

“Muito pelo contrário, eu diria. Além de acolhedor e receptivo, esse ponto de passagem pode prevalecer um décor memorável e cênico para surpreender aqueles que chegam”, analisa a profissional.

Ainda segundo ela, a dose certa consiste na harmonia do projeto ao apostar em recursos arquitetônicos que evoquem sofisticação, ao passo que também denotem ousadia e o espírito de boas-vindas.

“Embora seja uma área com metragem reduzida, o hall de entrada apresenta uma potência criativa muito forte, sendo possível concebê-lo dentro de diversas atmosferas”, pontua.

A seguir, acompanhe 6 tópicos em que ela destaca a partir dos projetos realizados por seu escritório:

A beleza do mármore

Desde sempre, o mármore se consagrou como referência de elegância nos estilos arquitetônicos que ultrapassaram a história das civilizações humanas. Considerado um clássico bastante presente na arquitetura contemporânea, as tonalidades e os efeitos únicos dos veios dos diversos tipos de rochas encontradas em todo mundo encantam. Mas no lugar das pedras originais, a profissional destaca o advento dos porcelanatos para a aplicação na arquitetura de interiores, incluindo o hall de entrada.

“Com a expansão das peças de grandes formatos, o projeto impressiona pelos desenhos fidedignos que o porcelanato nos entrega”, avalia.

Para o hall de entrada deste apartamento, a arquiteta Rosangela Pena investiu na estética atemporal do visual marmorizado que contempla o piso (porcelanato) e a parede lateral (papel de parede). Aliás, nesse ponto ela adornou o revestimento com uma moldura em MDF amadeirado que embutiu as fitas de LED. Para completar o décor, uma prateleira suspensa e um espelho complementam o acesso ao imóvel. “A predominância dos tons claros valorizou e ampliou o espaço”, pontua | FOTOS: Sidney Doll

Madeira

Com um clima exuberante e ousado, muito por conta do preto especificado pela arquiteta Rosangela Pena para o porcelanato instalado no piso e a ampla porta pivotante, com a marcenaria sob medida ela ornamentou uma das paredes com o painel liso e ripado que contorna a meia lua do espelho – com uma altura perfeita para checar o visual da cabeça aos pés. Para completar, a continuidade no teto deixou o ripado ainda mais interessante, e o banco com o interior para guardar os sapatos | FOTOS: Sidney Doll

Também no conceito ripado, neste hall de entrada a arquiteta Rosangela Pena empregou um peças mais largas para a parede e o teto. O efeito decorativo destacou o LED intercalado com as peças de madeira. Para as plantas, uma observação importante: é preciso escolher espécies adequadas à ausência de luz natural | FOTO: Sidney Doll

Papel de parede já diz tudo

Conforme opina Rosangela, o sobrenome do papel de parede é praticidade e substantivo revela por suas diversas facetas. Primeiramente ela destaca a pluralidade de estampas que conferem ao hall de entrada a essência planejada no projeto. Além disso, o material é prático para uma futura substituição. “Se o morador enjoar do desenho, a mudança é feita muito rapidamente”, observa.

Para o hall de entrada desse apartamento, a arquiteta Rosangela Pena investiu na oposição entre o claro, representado pelo porcelanato marmorizado do piso e na parede onde está a ampla porta, e o papel de parede mais escuro com uma pegada botânica | FOTOS: Sidney Doll

Um viés minimalista

Ao passo que o hall de entrada permite produções esplendorosas, a profissional declara que uma leitura mais minimalista pode ser igualmente considerada, ainda mais se essa referência dialogar com as preferências do morador.

A partir do cinza eleito pela arquitetura Rosangela Pena, bastou o preto das arandelas e da moldura do espelho para tornar o hall de entrada uma combinação entre o chique e sóbrio | FOTO: Sidney Doll

Cor, luminária escultural e boiserie

Visuais estonteantes pedem por escolhas à altura e que se fazem presentes por meio de cores marcantes, obras de arte e a inserção de elementos atemporais na decoração, como o caso da boiserie.

É impossível não admirar a composição que a arquiteta Rosangela Pena desempenhou no hall de entrada deste apartamento. Para começar, o amarelo protagoniza as paredes que, por sua vez, foram adornadas pelas boiseries. A arandela dourada chama atenção pelo desenho de folhas e a iluminação indireta que propicia ao ambiente | FOTOS: Sidney Doll

Iluminação

Se nos halls de entrada a iluminação é necessária, mas na maioria das vezes não chama atenção, neste projeto Rosangela mostra que ela pode ser realçada em meio aos demais elementos que constituem o ambiente.

O lustre pendente mostra que a iluminação direta tem a sua expressão no hall de entrada deste projeto. Para complementar, a arquiteta Rosangela Pena incluiu as fitas de LED embutidas no revestimento de madeira que percorre desde a parede onde está o banco sapateira e que se prolonga pelo teto | FOTOS: Sidney Doll

Sobre a arquiteta Rosangela Pena, @rosangelapenaarquitetura

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, Rosangela Pena comanda o escritório de arquitetura e interiores em São Paulo; atuando há mais de 20 anos na área, visando integrar sofisticação, funcionalidade e conforto para dar vida à projetos inovadores e contemporâneos com uma qualidade excepcional. A equipe do escritório Rosangela Pena Arquitetura é formada por um time de profissionais bem entrosados e competentes, sendo cada um uma peça fundamental para o funcionamento do escritório como um relógio.

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