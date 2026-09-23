A Guarda Municipal de Americana (GAMA) capturou, um homem de 49 anos que era foragido da Justiça. A ocorrência foi registrada na Rua Tocantins, na região do bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, na tarde desta terça-feira (22).

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A equipe, composta pelo GCM Zulian e Subinspetor Barbosa, recebeu informações de que o indivíduo possuía um mandado judicial em aberto. Os agentes se deslocaram até o endereço indicado no mandado e localizaram o homem.

Foragido ficou detido

Após ser cientificado sobre a ordem judicial, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana para apresentação da ocorrência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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