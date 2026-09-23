Os vereadores de Sumaré aprovaram, na sessão ordinária desta terça-feira (22), o Projeto de Lei nº 499/2025, que autoriza o Poder Executivo a implantar Praças Públicas Sensoriais no município, com o objetivo de promover a inclusão social, o estímulo, o desenvolvimento sensorial, o bem-estar e a convivência comunitária das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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A proposta, de autoria dos vereadores Ney do Gás (PV) e Professor Edinho (Republicanos), recebeu 19 votos favoráveis em plenário.

De acordo com o projeto, as praças públicas sensoriais são espaços projetados para promover a estimulação dos sentidos, a regulação emocional e a inclusão social, reunindo equipamentos adaptados, comunicação acessível, pisos táteis, brinquedos inclusivos, áreas de silêncio e elementos naturais como jardins aromáticos e sons suaves. Para maximizar seu impacto e segurança, elas devem ser implantadas em locais acessíveis e preferencialmente próximas a instituições de ensino, saúde, reabilitação e centros comunitários.

Os autores explicam na justificativa do PL que “esses ambientes proporcionam experiências terapêuticas, promovem a integração social e oferecem recursos para a regulação sensorial que podem auxiliar não apenas pessoas com autismo, mas também pessoas com deficiência intelectual, paralisia cerebral, idosos e crianças em fase de desenvolvimento. Além dos benefícios individuais, esses espaços também fortalecem o convívio comunitário e reduzem o abandono de áreas verdes, transformando locais ociosos em pontos estratégicos de promoção de bem-estar, qualidade de vida e cidadania”, reforçam Ney do Gás e Professor Edinho.

Urgências em Sumaré

Também na 30ª sessão ordinária, os parlamentares aprovaram três projetos em regime de urgência. O PL nº 273/2026, apresentado pelo prefeito municipal, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 772.931,91. Já o PL nº 272/2026, de autoria do vereador Ney do Gás, institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré o evento “Tarde Kids”, promovido pela Comunidade Apostólica Paz. O PL nº 267/2026, de todos os vereadores, exceto o vereador Rai do Paraíso (Republicanos), dispõe sobre a denominação de unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Sumaré e dá outras providências.

Ordem do Dia

Da Ordem do Dia, foram aprovados outros três projetos de lei. O PL nº 238/2026, de autoria do vereador Allan Sangalli (PSB), autoriza a criação do Programa Municipal “Porta Segura para Crianças”. O PL nº 255/2026, do vereador Rudinei Lobo (PSB), cria a Campanha Municipal de Reabilitação Cardíaca e Metabólica em Sumaré, visando a prevenção, o tratamento e o acompanhamento de pacientes acometidos por doenças cardiovasculares e síndromes metabólicas na rede de saúde pública. O PL nº 256/2026, do vereador Rodrigo Digão (União Brasil), dispõe sobre a denominação oficial da Rua 02, localizada no bairro Residencial Villa Eny.

Moções

Ainda durante a reunião, foram aprovadas quatro moções. O vereador Tião Correa (PSDB) concedeu moção de congratulação a Léu Romário Seixas Ribeiro pelo título de campeão da 4ª edição do Campeonato Águias de Aço, na categoria Livre – Peso Pesado; aos atletas do Projeto Núcleos de Ensino de TaeKwonDo II, desenvolvido na EMEF Profª Nilza Thomazini, pela destacada participação no Desafio Nippon de Taekwondo; e à ANDRITZ Fabrics and Rolls Indústria e Comércio S/A, pelo apoio e patrocínio ao projeto. A Mesa Diretora também aprovou a moção de pesar do vereador César Bianchi (PP) pelo falecimento de Jesuína Rosa Coutinho dos Santos.

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