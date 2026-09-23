Procon orienta idosos sobre armadilhas do consumo e abusos no empréstimo consignado

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O Procon de Americana, vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal, alerta idosos, aposentados e pensionistas sobre armadilhas de consumo e práticas abusivas no mercado de crédito. O foco principal da orientação é o empréstimo consignado, modalidade que está entre as queixas mais registradas pelo órgão.

Segundo o Procon, a estabilidade do benefício torna os idosos alvos frequentes de assédio comercial. As orientações buscam contribuir para a preservação da autonomia financeira desse público.

Entre as principais práticas abusivas identificadas pelo Procon estão a contratação de serviços não solicitados, a venda casada de cartão de crédito consignado e o uso indevido de dados pessoais.

“Para impedir que a renda mensal seja comprometida por abusos das instituições financeiras, é preciso conferir o extrato todo mês, acompanhar se está tudo correto na conta bancária, não confirmar dados pessoais, número de CPF, foto do rosto ou código enviado por SMS. E o mais importante, nunca assinar contratos em branco ou sem ler todas as páginas. Caso tenha dúvida ou dificuldade de leitura, peça ajuda a um familiar ou pessoa próxima de confiança antes de formalizar o documento”, ressaltou o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Caso seja vítima de cobrança indevida ou fraude, o consumidor deve procurar a Polícia Civil ou entrar em contato com o Procon para receber as devidas orientações.

Procon Americana

O Procon de Americana fica na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro, e atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos canais oficiais, como o telefone 151. O Portal do Consumidor, disponível no site da Prefeitura de Americana, permite ainda o registro de demandas de forma online: www.americana.sp.gov.br/portal_procon.

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