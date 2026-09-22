Projeto da Nescafé abre inscrições para 1ª turma de baristas

Projeto Fazedores de Café, por Nescafé, abre inscrições para primeira turma de baristas em Araras (SP)

Leia + sobre gastronomia

O projeto Fazedores de Café por NESCAFÉ, está com inscrições abertas para a primeira turma de formação de baristas em Araras (SP). A iniciativa tem como objetivo capacitar gratuitamente jovens em situação de vulnerabilidade social para atuar no mercado de café, ampliando oportunidades de empregabilidade e inclusão social. A formação será realizada entre os dias 19 e 23 de outubro de 2026, das 8h às 17h, na fábrica da Nestlé em Araras. Ao todo, serão selecionados 15 participantes para receber treinamento completo na área de barismo.

Podem se candidatar moradores de Araras e região, preferencialmente com idade entre 18 e 29 anos, que estejam em situação de risco ou vulnerabilidade social e tenham disponibilidade para participar integralmente das atividades do curso. Os participantes selecionados receberão, além da capacitação gratuita, alimentação e reembolso de transporte público durante o período das aulas.

Com foco em qualificação prática e desenvolvimento profissional, o projeto aborda conteúdos relacionados ao universo do café, técnicas de preparo, atendimento ao cliente, hospitalidade e introdução ao mercado de trabalho, contribuindo para a formação de novos profissionais para o segmento.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio deste link .

O projeto Fazedores de Café integra as iniciativas de sustentabilidade da Nestlé voltadas à formação e ao desenvolvimento das novas gerações ligadas à cadeia produtiva do café. Desde 2019, o programa atua em duas frentes: no campo, incentivando a sucessão familiar na cafeicultura, e nas cidades, oferecendo capacitação gratuita para jovens em situação de vulnerabilidade social na profissão de barista. Ao longo de sua trajetória, a parceria entre a Nestlé e a consultoria Sofá Café já capacitou centenas de jovens, promovendo qualificação profissional e ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP