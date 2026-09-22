Vôlei feminino de Americana vence São João da Boa Vista pela Liga Regional

Leia + sobre esportes

A equipe sub-13 de vôlei feminino da Secretaria de Esportes de Americana conquistou mais uma vitória pela Liga Regional. A partida foi realizada no último sábado (19), em São João da Boa Vista. Com o resultado, a equipe de Americana ocupa momentaneamente a terceira colocação geral da Liga Regional.

Jogando fora de casa, Americana venceu a equipe local por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada e decidida no tie-break. As parciais foram de 25 a 18, 20 a 25, 17 a 25, 25 a 18 e 15 a 5 no set decisivo.

Para a professora Adriana Cristina, a vitória demonstra a evolução da equipe e a capacidade das atletas de manterem a concentração mesmo diante das dificuldades da partida.

“Foi uma partida muito importante para a nossa equipe, principalmente pela forma como conseguimos reagir depois de perder o primeiro set e buscar a virada. As meninas mantiveram a concentração e acreditaram sempre na vitória até o final. Esse resultado é fruto do trabalho que estamos desenvolvendo nos treinamentos diários”, destacou Adriana.

O próximo compromisso da equipe na competição será no dia 23 de outubro (sexta-feira), contra Valinhos. A partida será realizada no Ginásio Poliesportivo Mário Antonucci, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana. Já pela Copa Itatiba, a equipe sub-15 viaja até Itapeva para enfrentar a equipe local.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP