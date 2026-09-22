A chuva que cai com constância em Americana nos últimos dias voltou a causar inundação na região da rua Carioba. O ribeirão Quilombo voltou a ultrapassar a avenida Bandeirantes e atingir trechos da região central da cidade.

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Chuva castiga região em setembro

O sul e o sudeste do Brasil estão tendo um setembro atípico com precipitações além da média dos anos anteriores. As fortes chuvas que caem desde o começo do mês já afetaram eventos e causaram transtornos a famílias em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa. A previsão é que o Super El Niño deva agravar as condições em todo o Brasil no próximo verão.