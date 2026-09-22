Obras do novo Estande de Tiro da Guarda Municipal avançam para preparação de laje

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As obras do novo Estande de Tiro da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste entraram em uma nova fase, com a montagem das escoras para instalação da primeira laje. Com investimento de R$ 3,39 milhões, o equipamento integrará o complexo da corporação, ao lado da Academia de Formação, do Canil e da Central de Videomonitoramento, consolidando uma das mais modernas estruturas de Segurança Pública da região.

Serão aproximadamente 670 metros quadrados de área construída, sendo 350 no pavimento inferior e 320 no superior. A estrutura terá seis baias de tiro, com distância de até 24 metros para treinamentos, possibilitando a utilização de armas curtas e longas, incluindo armamentos de até calibre 5.56.

Projetado conforme as normas do Exército Brasileiro, o equipamento também contará com espaço para treinamento com viaturas, sala de instrução com capacidade para 30 alunos, banheiros, áreas de apoio e sistemas de isolamento acústico e barreiras de contenção sonora.

Além de atender ao treinamento permanente da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Estande poderá receber agentes de outros municípios, mediante autorização e disponibilidade da estrutura.

O espaço também estará apto para sediar cursos e capacitações regionais, fortalecendo a atuação da Academia de Formação, que já prepara profissionais de diversas cidades.

Antes de entrar em operação, o equipamento passará pela certificação obrigatória do Exército Brasileiro, garantindo o atendimento a todas as exigências técnicas e de segurança.

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