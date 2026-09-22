Um maluco que tentou roubar uma GM feminina acabou se dando mal na madrugada desta terça-feira (22) em Sumaré. A mulher mora na cidade mas trabalha em Indaiatuba.

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Equipes policiais foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo nas proximidades da Rodovia Adalto Campos Dall’Orto, em Sumaré. No local, a Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, que estava retornando do trabalho para sua residência relatou ter sido alvo de uma tentativa de roubo de motocicleta por indivíduos que ocupavam um veículo.

Malucos fugiram

Segundo a vítima, durante a tentativa de abordagem, um dos ocupantes apontou uma arma de fogo em sua direção, e ela efetuou disparos para se defender. Após o confronto, os suspeitos fugiram do local.

Na sequência, o COPOM informou que duas pessoas haviam dado entrada na UPA Matão com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Um dos indivíduos (17 anos) foi posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual, enquanto a outra pessoa (mulher 20 anos) foi atendida e liberada.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou a apreensão em flagrante do adolescente, permanecendo sob escolta policial pelo Hospital Estadual de Sumaré.