Raí do Paraíso (Republicanos) chega à reta final da campanha de 2026 fortalecido como o nome apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas para deputado federal na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Candidato pelo mesmo partido do governador, Raí vem participando de agendas ao lado de Tarcísio e consolidando uma aliança política voltada ao fortalecimento da direita e à ampliação da representatividade da região em Brasília.

O apoio de Tarcísio reforça uma candidatura alinhada às principais bandeiras defendidas pelo governador em São Paulo, especialmente nas áreas de segurança pública, desenvolvimento, geração de empregos, infraestrutura, saúde e responsabilidade na gestão pública.

Raí do Paraíso e trajetória em Sumaré e região

Vereador de Sumaré em seu segundo mandato, Raí do Paraíso construiu sua trajetória política a partir da atuação municipal e agora busca levar essa experiência para a Câmara dos Deputados, representando não apenas Sumaré, mas os municípios de toda a Região Metropolitana de Campinas.

A campanha também vem recebendo apoio e mobilização de lideranças de diferentes cidades da RMC, ampliando a presença de Raí na região e fortalecendo sua candidatura como o nome de Tarcísio para deputado federal na RMC.