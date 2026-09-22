Americana recebe espetáculo de companhia premiada no país e no mundo

Americana recebe espetáculo teatral de companhia premiada no país e no mundo

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O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, no dia 29 de setembro (terça-feira), às 19h, o espetáculo “Parará, um reino pela música”, do grupo Os Geraldos, que acumula 44 prêmios em festivais nacionais e internacionais e uma indicação ao Prêmio Governador do Estado (2017). A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados em www.ingressodigital.com. O teatro fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

Em “Parará, um reino pela música”, uma princesinha assume o reino de seu pai e proíbe todo som. Arrependida diante das consequências, busca ajuda em Parará, o vilarejo colorido onde vivem as notas musicais. Propondo desafios, com instrumentos musicais tradicionais e inventados, elas vão transformar a princesa por meio da música e da alegria dos ritmos brasileiros.

O espetáculo do grupo Os Geraldos tem direção de Douglas Novais e direção musical e autoria de Everton Gennari e é uma celebração da música, da pulsão de vida e dos ritmos brasileiros. A montagem convida o público a um acontecimento artístico que subverte classificações de idade e gênero: crianças, jovens e adultos adentram Parará, o mundo das notas musicais, e podem sair de lá transformados.

O grupo Os Geraldos, criado em Campinas em 2008, é formado por 20 integrantes, de 23 a 58 anos, que desenvolvem uma linguagem popular, firmada na relação com o público e em duas frentes de pesquisa: as Visualidades do Espetáculo, por meio de um ateliê interno voltado à concepção e confecção de figurinos, adereços, cenários, bem como de projetos de iluminação e de maquiagem, e a Expressividade Vocal, com treinamentos e estudos em torno da palavra cênica falada e cantada.

Com as 10 peças de seu repertório, o grupo tem 44 prêmios em festivais nacionais e internacionais e uma indicação ao Prêmio Governador do Estado (2017). Já se apresentou em mais de 90 municípios, de 9 estados brasileiros, além dos países Marrocos, Argentina e Peru, e é filiado ao ISPA (Sociedade Internacional de Artes Performativas).

Nos projetos pedagógicos, já orientou mais de 5 mil pessoas, de 23 estados brasileiros. Essa abrangência rendeu 14 parcerias culturais com empresas como Vale, Porto Seguro, Eletrobrás, Azul, Honda, CCR, Maravilhas do Lar, dentre outras. Atualmente administra o Teatro de Arte e Ofício (TAO), que completa 40 anos em 2024.

“Temos a oportunidade de conferir, gratuitamente, um espetáculo de grande apelo visual e musical indicado para todos os públicos. O bom relacionamento da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com o Governo do Estado nos permitiu trazer a Americana esta peça de valor artístico e cultural incríveis”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A atividade tem realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, Tudo Vira CultSP, Circuito CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

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