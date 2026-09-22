Helicóptero de Rick encontrado. Os 5 corpos sem vida

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O helicóptero que transportava Rick, da dupla Rick & Renner, foi encontrado nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense.

Os cinco ocupantes morreram. Entre as vítimas estão Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, de 59 anos; o empresário Bruno Avelar, de 41; e o videomaker Paulo Soares. Também morreram o piloto e o copiloto, ainda não identificados oficialmente.

A aeronave havia desaparecido na segunda-feira (21).

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