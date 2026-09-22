Encontro de Canto Coral de Americana terá 7 grupos neste sábado

Encontro de Canto Coral de Americana terá sete grupos em apresentação neste sábado

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Sete grupos de Americana e região se apresentam no Encontro de Canto Coral de Americana, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, neste sábado (26), a partir das 17h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com. O teatro fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

Estão inscritos o CORDA – Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, sob a regência de Ana Paula Rotger; Madrigal Maestro Antonio Fraga (Jaguariúna), regido por Luiz Custódio; Vozes Bárbaras – Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, com o regente Eduardo Lustosa; Coral Vocalis (Americana), do regente Adilson Gombradi; Coral Ítalo Brasileiro de Americana regido por William Franchi, Coral Lírico “O Mensageiro” (Rio Claro), que se apresenta com o regente Daniel Pedroso e Coral da Guarda Mirim de Rio Claro, regido por Grazielae Tinós.

Cada grupo inscrito vai apresentar três composições e após as apresentações, os participantes farão uma confraternização vocal cantando uma composição especialmente escolhida para a ocasião.

“O Encontro de Canto Coral fomenta a conexão entre os corais e celebra o canto coral como uma forma de expressão artística e cultural. Estão todos convidados a prestigiar mais um evento marcante com entrada gratuita no Teatro Municipal”, convida o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

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