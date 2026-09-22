Gigantão tem rodada marcada por muitos gols nas 3 divisões

Gigantão tem rodada do final de semana marcada por muitos gols nas três divisões

Leia + sobre esportes

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, teve um fim de semana bastante movimentado, com jogos válidos pelas três divisões. Ao todo, foram 21 partidas disputadas entre sábado (19) e domingo (20), com muitos gols e definição dos classificados para as quartas de final da terceira divisão.

Pela primeira divisão, após a realização da partida de abertura na última quarta-feira (16), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, com vitória do Unidos da Gruta sobre o Cidade Jardim por 4 a 2, a primeira rodada teve sequência no sábado, com seis partidas.

No campo do Guarani, o Cantareira estreou com vitória por 4 a 0 sobre o Guanabara, enquanto Novo Sport e Milan 019 empataram em 1 a 1. No gramado do São Vito, o Unidos Mathiensen também começou a competição com goleada, derrotando o Mirandola por 4 a 1. Já no campo do Unidos da Cordenonsi, o Liverpool venceu o Parná por 3 a 0, e o Parque Gramado superou o Unidos da Morada por 3 a 1.

O campeonato contou também com o início da segunda divisão, que teve sua primeira rodada disputada no domingo, com oito partidas. No campo do Benfica, o São Paulo Lírios venceu o Barrócos por 2 a 1, enquanto o Benedettos derrotou o Estrela Azul pelo mesmo placar, resultado que se repetiu no gramado do Bertini, com o triunfo da equipe do Parkão sobre o Morada do Sol e do América 1 sobre o Atlético Novo Mundo.

Já no campo do Parque Gramado, o Jardim da Paz venceu o Predador/Botafogo, também por 2 a 1, enquanto o Jardim América 2 derrotou o União Família por 2 a 0. Encerrando a rodada da divisão de acesso, no Parque Novo Mundo, o Sporting ZNC estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Unidos da Norte, e o Pé da Maloka superou o Malucos da Praia por 1 a 0.

Pela terceira divisão, as oitavas de final foram disputadas no sábado, definindo os classificados para as quartas de final. O Recanto venceu o Boa Vista por 3 a 0, enquanto Unidos do Guanabara/Atlético United derrotou o Gladiadores por 4 a 2. O UFC avançou após vencer o Real Santa Fé por 1 a 0, e a Portuguesa superou o River Plate pelo mesmo placar. Jardim da Mata goleou o Santa Cruz por 4 a 0, e o Americana também garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 0 sobre o Malucos do Tigre. Completando os confrontos das oitavas, o Arsenal venceu o Milan City por 3 a 1, enquanto o Zanaga derrotou o Atlético Cariobinha por 3 a 0.

Partidas adiadas

As partidas válidas pela primeira e terceira divisões que seriam disputadas nesta semana, no Centro Cívico, estão adiadas. A medida foi tomada por conta do alerta da Defesa Civil que prevê chuvas e ventos fortes durante a semana.

Os confrontos das quartas de final da 3ª divisão serão realizados nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, com possibilidade de nova mudança devido às condições climáticas.

Já os duelos da rodada noturna da 1ª divisão, entre Faixa Preta x Mirandola e Liverpool x Unidos da Mathiensen, ainda terão uma nova data, a ser definida pela organização.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e acessar a aba “Campeonato Gigantão 1ª Divisão”.

Confira os resultados:

1ª divisão – 1ª rodada

19/09 (sábado)

Campo do Guarani

Guanabara 0 x 4 Cantareira

Novo Sport 1 x 1 Milan 019

Campo do São Vito

Mirandola 1 x 4 Unidos Mathiensen

Campo do Unidos da Cordenonsi

Parná 0 x 3 Liverpool

Parque Gramado 3 x 1 Unidos da Morada

2ª divisão – 1ª rodada

20/09 (domingo)

Campo do Benfica

São Paulo Lírios 2 x 1 Barrócos

Estrela Azul 1 x 2 Benedettos

Campo do Bertini

Parkão 2 x 1 Morada do Sol

Atlético Novo Mundo 1 x 2 América 1

Campo do Parque Gramado

Predador/Botafogo 1 x 2 Jardim da Paz

União Família 0 x 2 Jardim América 2

Campo do Parque Novo Mundo

Sporting ZNC 3 x 0 Unidos da Norte

Malucos da Praia 0 x 1 Pé da Maloka

3ª divisão – Oitavas de final

19/09 (sábado)

Campo do Benfica

Boa Vista 0 x 3 Recanto

Gladiadores 2 x 4 Unidos do Guanabara / Atlético United

Campo do Parque Gramado

UFC 1 x 0 Real Santa Fé

River Plate 0 x 1 Portuguesa

Campo do Ipiranga

Santa Cruz 0 x 4 Jardim da Mata

Americana 3 x 0 Malucos do Tigre

Campo do Parque Novo Mundo

Milan City 1 x 3 Arsenal

Atlético Cariobinha 0 x 3 Zanaga

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP