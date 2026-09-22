Gigantão tem rodada marcada por muitos gols nas 3 divisões

Gigantão tem rodada do final de semana marcada por muitos gols nas três divisões
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O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, teve um fim de semana bastante movimentado, com jogos válidos pelas três divisões. Ao todo, foram 21 partidas disputadas entre sábado (19) e domingo (20), com muitos gols e definição dos classificados para as quartas de final da terceira divisão.
Pela primeira divisão, após a realização da partida de abertura na última quarta-feira (16), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, com vitória do Unidos da Gruta sobre o Cidade Jardim por 4 a 2, a primeira rodada teve sequência no sábado, com seis partidas.
No campo do Guarani, o Cantareira estreou com vitória por 4 a 0 sobre o Guanabara, enquanto Novo Sport e Milan 019 empataram em 1 a 1. No gramado do São Vito, o Unidos Mathiensen também começou a competição com goleada, derrotando o Mirandola por 4 a 1. Já no campo do Unidos da Cordenonsi, o Liverpool venceu o Parná por 3 a 0, e o Parque Gramado superou o Unidos da Morada por 3 a 1.
O campeonato contou também com o início da segunda divisão, que teve sua primeira rodada disputada no domingo, com oito partidas. No campo do Benfica, o São Paulo Lírios venceu o Barrócos por 2 a 1, enquanto o Benedettos derrotou o Estrela Azul pelo mesmo placar, resultado que se repetiu no gramado do Bertini, com o triunfo da equipe do Parkão sobre o Morada do Sol e do América 1 sobre o Atlético Novo Mundo.
Já no campo do Parque Gramado, o Jardim da Paz venceu o Predador/Botafogo, também por 2 a 1, enquanto o Jardim América 2 derrotou o União Família por 2 a 0. Encerrando a rodada da divisão de acesso, no Parque Novo Mundo, o Sporting ZNC estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Unidos da Norte, e o Pé da Maloka superou o Malucos da Praia por 1 a 0.
Pela terceira divisão, as oitavas de final foram disputadas no sábado, definindo os classificados para as quartas de final. O Recanto venceu o Boa Vista por 3 a 0, enquanto Unidos do Guanabara/Atlético United derrotou o Gladiadores por 4 a 2. O UFC avançou após vencer o Real Santa Fé por 1 a 0, e a Portuguesa superou o River Plate pelo mesmo placar. Jardim da Mata goleou o Santa Cruz por 4 a 0, e o Americana também garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 0 sobre o Malucos do Tigre. Completando os confrontos das oitavas, o Arsenal venceu o Milan City por 3 a 1, enquanto o Zanaga derrotou o Atlético Cariobinha por 3 a 0.
Partidas adiadas
As partidas válidas pela primeira e terceira divisões que seriam disputadas nesta semana, no Centro Cívico, estão adiadas. A medida foi tomada por conta do alerta da Defesa Civil que prevê chuvas e ventos fortes durante a semana.
Os confrontos das quartas de final da 3ª divisão serão realizados nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, com possibilidade de nova mudança devido às condições climáticas.
Já os duelos da rodada noturna da 1ª divisão, entre Faixa Preta x Mirandola e Liverpool x Unidos da Mathiensen, ainda terão uma nova data, a ser definida pela organização.
A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e acessar a aba “Campeonato Gigantão 1ª Divisão”.
Confira os resultados:
1ª divisão – 1ª rodada
19/09 (sábado)
Campo do Guarani
Guanabara 0 x 4 Cantareira
Novo Sport 1 x 1 Milan 019
Campo do São Vito
Mirandola 1 x 4 Unidos Mathiensen
Campo do Unidos da Cordenonsi
Parná 0 x 3 Liverpool
Parque Gramado 3 x 1 Unidos da Morada
2ª divisão – 1ª rodada
20/09 (domingo)
Campo do Benfica
São Paulo Lírios 2 x 1 Barrócos
Estrela Azul 1 x 2 Benedettos
Campo do Bertini
Parkão 2 x 1 Morada do Sol
Atlético Novo Mundo 1 x 2 América 1
Campo do Parque Gramado
Predador/Botafogo 1 x 2 Jardim da Paz
União Família 0 x 2 Jardim América 2
Campo do Parque Novo Mundo
Sporting ZNC 3 x 0 Unidos da Norte
Malucos da Praia 0 x 1 Pé da Maloka
3ª divisão – Oitavas de final
19/09 (sábado)
Campo do Benfica
Boa Vista 0 x 3 Recanto
Gladiadores 2 x 4 Unidos do Guanabara / Atlético United
Campo do Parque Gramado
UFC 1 x 0 Real Santa Fé
River Plate 0 x 1 Portuguesa
Campo do Ipiranga
Santa Cruz 0 x 4 Jardim da Mata
Americana 3 x 0 Malucos do Tigre
Campo do Parque Novo Mundo
Milan City 1 x 3 Arsenal
Atlético Cariobinha 0 x 3 Zanaga
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