Prefeitura apresenta projeto da Lei Orçamentária Anual 2027 na próxima quarta-feira (23)

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realiza na próxima quarta-feira (23) audiência pública para apresentação do projeto Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027. A reunião ocorre a partir das 18 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera.

O encontro, aberto à participação popular, terá transmissão da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e cumpre as disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e do artigo 44 da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

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