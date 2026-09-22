Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sumaré participaram da edição 2026 do Concurso Cultural Sicoob, iniciativa que incentiva a produção artística e textual de estudantes do Ensino Fundamental a partir de valores relacionados ao cooperativismo. Nesta edição, o tema proposto foi “Com cooperação, a gente encontra a solução”.

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Participaram estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental de onze escolas da Rede Municipal de Ensino de Sumaré. Desse total, três escolas tiveram alunos premiados na etapa local e avançam para a etapa regional do concurso: EMEF Maria Aparecida de Jesus Segura, EM Magdalena Maria Vedovatto, EM Nilza Thomazini.

Também participaram do concurso as escolas EM Alfredo Castro Donaire, EM Ramona Canhete Pinto, EM Antonietta Cia Viel, EM Eliana Minchin Vaughan, EM Flora Ferreira Gomes, EM Neusa de Souza Campos, EM Augusta Ravagnani e EM Dirce Menuzzo Ricato.

A classificação dos estudantes para a etapa regional amplia a participação da Rede Municipal de Ensino na iniciativa e possibilita que as produções desenvolvidas nas escolas sejam apresentadas a um público mais amplo nas próximas fases do concurso.

Trabalhos dos alunos

Os trabalhos produzidos pelos alunos da rede municipal de Sumaré foram classificados na etapa local e avançam agora para a etapa regional do concurso. A partir dessa fase, os estudantes poderão seguir para a etapa nacional, de acordo com os critérios de classificação da competição.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, incluir os estudantes em projetos como este cria oportunidades de expressão dos estudantes e aproxima a escola de atividades culturais e artísticas. “A participação dos nossos alunos amplia as possibilidades de aprendizagem para além da sala de aula. Quando incentivamos a produção de manifestações artísticas, também estamos valorizando a criatividade, a cultura e a capacidade dos estudantes de expressarem suas ideias”, afirmou.