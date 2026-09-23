Handebol feminino de Americana conquista 3 vitórias

Handebol feminino de Americana conquista três vitórias em competições regionais

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As equipes adulta e cadete de handebol feminino da Secretaria de Esportes de Americana tiveram um fim de semana de resultados positivos, com três vitórias em três partidas disputadas por duas competições diferentes. Os confrontos foram válidos pela LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo) e pela LHI (Liga de Handebol do Interior).

Na sexta-feira (18), pela LHESP, a equipe adulta de Americana enfrentou Itapira, no Parque Prezotto, em Piracicaba, e venceu por 25 a 22. Além do resultado positivo, a ponta esquerda Carol Ferraz foi eleita a melhor jogadora da partida.

No sábado (19), a equipe cadete sub-16 entrou em quadra pela LHI. Jogando no Complexo Esportivo CECAP, em Indaiatuba, as americanenses superaram a equipe mandante por 28 a 21. A goleira Kamilly Garcia Silva foi eleita a melhor jogadora da partida.

Encerrando a sequência positiva, no domingo (20), novamente pela LHESP, Americana enfrentou Marília pela categoria adulta, no Ginásio Adrianinha, em Nova Odessa. A equipe mostrou bom desempenho e venceu o duelo por 34 a 22. No confronto, a goleira Gabriela de Oliveira foi escolhida como a melhor jogadora da partida.

Com os resultados, a equipe americanense encerrou a fase de grupos da LHESP na quarta colocação, garantindo vaga nas semifinais. Agora, enfrenta Sorocaba, em data ainda a ser definida pela organização.

Já a equipe cadete ocupa momentaneamente a terceira colocação na LHI e garantiu vaga antecipada para a próxima fase. A equipe aguarda os resultados restantes da fase classificatória para confirmar se disputará as semifinais da Série Ouro, entre as quatro melhores classificadas na classificação geral, ou da Série Prata, entre o quinto e o oitavo lugares.

O professor Jurandir Batista, o Didi, destacou o desempenho das equipes e a importância dos resultados conquistados ao longo do fim de semana. “Foi um fim de semana muito positivo para nossas equipes. Conseguimos três vitórias importantes, enfrentando adversários fortes e mostrando evolução dentro de quadra. Além dos resultados, tivemos atuações individuais de destaque, com a Carol Ferraz sendo eleita a melhor contra Itapira e a Gabriela de Oliveira contra Marília. Isso mostra a força do nosso grupo e o trabalho que vem sendo realizado”.

“São jogos que nos ajudam muito na preparação e na evolução da equipe. Cada partida traz aprendizados e nos permite corrigir detalhes e buscar um desempenho ainda melhor. Vamos continuar trabalhando com foco nas próximas competições e buscando representar Americana da melhor maneira possível”, completou Didi.

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