Prefeitura oferece cursos gratuitos de Técnicas de Maquiagem

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos de Técnicas de Maquiagem, que serão realizados em outubro e novembro, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Podem participar pessoas com 16 anos ou mais, com prioridade para famílias inscritas no Cadastro Único do município.

Serão oferecidas 20 vagas em cada curso, realizados nas regiões atendidas pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da Vila Mathiensen e do São Jerônimo.

Na Vila Mathiensen, as aulas acontecem de 1º a 27 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 15h às 18h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Casa de Dom Bosco, na Rua dos Colibris, nº 235.

No São Jerônimo, o curso será realizado de 10 de novembro a 3 de dezembro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, na Rua Carlos Vassalo, nº 392.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressalta a importância da qualificação profissional para a inserção no mercado de trabalho. “O curso de maquiagem trará um aprimoramento do aprendizado e a especialização na função para que os participantes possam ter a oportunidade de desenvolver técnicas e conquistar uma nova renda, emprego e a inclusão no mercado de trabalho”, explica a secretária.

As inscrições podem ser feitas nos próprios locais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, ou pelos formulários disponíveis no site da Prefeitura, clicando no banner sobre os cursos na página inicial, em www.americana.sp.gov.br. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço para efetivar a inscrição.

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