Justiça determina retirada de imagem do Bolsonaro de comitê do Molina

Justiça Eleitoral determina retirada de imagem de Bolsonaro de comitê de Molina em Nova Odessa

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A Justiça Eleitoral determinou a retirada da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro utilizada em material de campanha do candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos), em um comitê localizado no centro de Nova Odessa.

“Respeito a decisão da Justiça Eleitoral, mas considero lamentável que uma imagem que representa uma liderança política tão importante para milhões de brasileiros tenha se tornado objeto de uma disputa judicial. Não será uma decisão sobre uma imagem que vai apagar essa história.”

A determinação consta de comunicação encaminhada ao candidato, referente a procedimento de propaganda eleitoral. Segundo a notificação, decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restabeleceu a proibição do uso da imagem de Bolsonaro em campanha eleitoral realizada por terceiros.

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