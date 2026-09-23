A Prefeitura de Americana está executando o alargamento de uma faixa de rolamento no acesso ao Viaduto Centenário Ministro Ralph Biasi na região central da cidade. A intervenção ocupa uma área de 40 metros de largura por 3 metros de comprimento e inclui a remodelação de guia e sarjeta, com o objetivo de melhorar a entrada de veículos e a acessibilidade de pedestres.

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O serviço integra a primeira etapa da reforma do viaduto, que contempla as obras de recuperação asfáltica do Programa Asfalto Novo, com investimento de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

“A reforma do passeio público vai contribuir para o alargamento de um trecho da faixa de rolamento no viaduto, melhorando a fluidez do trânsito no local. As obras de recuperação asfáltica continuam e, na sequência, terão início as intervenções estruturais, visando a reforma do viaduto”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Iniciadas em 2 de setembro, as obras de recuperação asfáltica do Viaduto Centenário incluem a demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

O serviço já foi executado no trecho que liga a Avenida Bandeirantes à alça de descida no sentido da Avenida São Jerônimo, no sentido bairro-Centro e na alça do viaduto no sentido da Avenida Bandeirantes.

Na segunda etapa da reforma do Viaduto Centenário, serão executados serviços de manutenção e conservação da estrutura, incluindo:

– Recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação;

– Desobstrução e manutenção dos canos de águas pluviais;

– Tratamento do concreto;

– Aplicação de pintura antipichação.

A recuperação estrutural do viaduto será executada com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), com investimento de R$ 2,5 milhões. O prazo para o término das obras é de seis meses.

Asfalto Novo além do Viaduto Centenário

A Prefeitura de Americana está investindo aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios no Programa Asfalto Novo, que irá recuperar cerca de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade.

As obras tiveram início em junho e já receberam melhorias nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

Outros R$ 7 milhões em obras de recapeamento asfáltico foram anunciados pelo prefeito Chico Sardelli. Os serviços serão viabilizados por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, contemplando 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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