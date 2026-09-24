Americana recebe 4ª edição do Walkin’ Night para conectar lideranças e impulsionar negócios locais

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A 4ª edição do Walkin’ Night Americana, promovido pelo Walking Together — ecossistema que conecta empresários, executivos, profissionais, lideranças e formadores de opinião em uma comunidade presente em cerca de 120 cidades brasileiras e em outros países como Portugal, Panamá e Espanha —, será realizada no dia 29 de setembro (terça-feira). Esse é um dos principais movimentos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento regional no interior do país, em cidades de pequeno e médio porte.

Realizado das 19h às 22h, no Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria, o encontro terá como anfitrião o contador Hamilton Alves, City Leader local, e reunirá convidados da região em uma experiência que combina networking qualificado, conteúdo, conexões estratégicas e relacionamento entre pessoas que atuam na transformação econômica e social de suas cidades.

O evento é exclusivo para convidados, mas quem tiver interesse em conhecer mais, apoiar ou participar desta edição pode entrar em contato pelo site oficial www.walkingtogether.com.br ou pelo Instagram @walkingtogether99.

Criado com o propósito de valorizar o potencial das cidades do interior, o Walking Together promove conexões entre grandes marcas, empreendedores e lideranças locais, fortalecendo mercados fora do eixo das grandes capitais e incentivando o desenvolvimento sustentável por meio das pessoas e dos relacionamentos.

O projeto é signatário do ODS 11 da ONU (Cidades e Comunidades Sustentáveis), promovendo a qualidade de vida e a economia local fora dos grandes centros urbanos. Além disso, seu fundador, Fábio Ennor Fernandes, atua como embaixador da iniciativa e o movimento foi indicado oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz em 2021, em Oslo, na Noruega, marcando o engajamento da rede com o impacto positivo na sociedade.

CONTEÚDO, CONEXÕES E O TRADICIONAL “SOBE NO CAIXOTE”

Mantendo o formato característico do movimento, o Walkin’ Night Americana proporcionará momentos de networking, experiências colaborativas, espaço para compartilhamento de histórias e palestras com convidados reconhecidos:

Victor Bermudes (Fundador da Onii, Presidente do Lide Ribeirão Preto e Head de Expansão do Walking Together), que traz o tema: “Lembrei de você” ;

(Fundador da Onii, Presidente do Lide Ribeirão Preto e Head de Expansão do Walking Together), que traz o tema: ; Carol Buoro (Influenciadora digital e proprietária da YouConnect), que a partir da sua experiência faz a provocação: “Muito Além dos Stories”.

Um dos momentos mais aguardados da noite será o tradicional “Sobe no Caixote”. A dinâmica funciona com um microfone aberto para pitches rápidos, no qual convidados interessados têm a oportunidade de apresentar suas empresas, ideias ou causas para uma plateia altamente qualificada, acelerando parcerias de forma orgânica e autêntica.

AMERICANA NA ROTA NACIONAL DO WALKING TOGETHER

A realização da 4ª edição em Americana reforça o protagonismo da cidade dentro da rede global do Walking Together. O modelo do movimento é estruturado por meio dos City Leaders — no município liderado por Hamilton Alves —, que atuam na articulação de comunidades locais e na promoção de conexões capazes de gerar oportunidades reais para pessoas e empresas.

“Nosso propósito é conectar quem faz a diferença. O Walkin’ Night traz para Americana essa atmosfera única de colaboração, em que o conhecimento compartilhado e os relacionamentos autênticos se transformam em grandes oportunidades para o mercado regional.”, destaca Hamilton Alves.

A 4ª edição do Walkin’ Night Americana conta com o apoio e parceria das marcas RAM, Grant Thornton e dio., organizações que acreditam no fortalecimento do ecossistema regional por meio da colaboração e do relacionamento.

SERVIÇO

Evento: 4ª edição do Walkin’ Night Americana/SP (Evento exclusivo para convidados)

4ª edição do Walkin’ Night Americana/SP (Evento exclusivo para convidados) Data: 29 de setembro (terça-feira)

29 de setembro (terça-feira) Horário: Das 19h às 22h

Das 19h às 22h Local: Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria Endereço: Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Residencial Nardini, Americana/SP

Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Residencial Nardini, Americana/SP Anfitrião: Hamilton Alves (City Leader)

Hamilton Alves (City Leader) Como participar / Informações: Interessados em conhecer mais, apoiar ou participar do movimento devem fazer contato através do site www.walkingtogether.com.br.

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