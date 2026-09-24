"É pra Viagem": Veja nova campanha dos Cartões de Crédito Gol

A Smiles, programa de fidelidade da Gol com a mais completa plataforma de viagens, apresenta nesta terça-feira (22) uma nova campanha para promover os Cartões de Crédito Gol Smiles. Intitulada “É pra Viagem”, a comunicação é veiculada em mídias on e offline, e reforça que, a partir da utilização dos cartões em gastos no dia a dia, toda compra passa a ser – literalmente – para viagens.

“Nosso objetivo é fazer com que as pessoas viajem cada vez mais, e os Cartões de Crédito Gol Smiles têm um papel fundamental nessa jornada. Com a campanha ‘É pra Viagem’, mostramos uma evolução importante na forma como comunicamos o benefício de acúmulo de milhas pelos cartões, reforçando que, com eles, cada compra pode ser revertida em experiências de viagens“, afirma Patricia Pessoa, diretoria de Marketing do grupo Gol.

Desenvolvida junto à agência AlmapBBDO, e com o apoio dos bancos parceiros Bradesco, Banco do Brasil e Santander, a campanha se inspira em um comportamento usual dos consumidores, que, muitas vezes, ao realizar uma compra, pedem o produto “pra viagem”. A partir desse hábito, a AlmapBBDO criou um insight simples e inteligente: os Cartões de Crédito Gol Smiles são sempre utilizados “pra viagem”. Afinal, toda transação realizada com eles gera acúmulo de milhas, aproximando os clientes da próxima viagem dos sonhos e dando acesso a produtos e soluções que fazem parte da jornada dos viajantes, como acesso a benefícios exclusivos, condições especiais e facilidades que tornam a jornada de viagem ainda mais completa, incluindo acesso aos Lounges Gol Smiles, check in e embarque prioritários, despacho de bagagem além de condições especiais para pagamento.

“O mercado de meios de pagamento evoluiu muito nos últimos anos e os clientes passaram a buscar produtos que entreguem valor de forma contínua, e não apenas no momento da compra. Os Cartões de Crédito Gol Smiles ocupam uma posição única nesse contexto ao conectar consumo, fidelidade e viagens em uma mesma proposta de valor. Mais do que um meio de pagamento, eles permitem transformar gastos do dia a dia em milhas e experiências de viagem, fortalecendo o relacionamento dos clientes com o nosso ecossistema e ajudando mais pessoas a viajarem cada vez mais”, acrescenta Carla Fonseca, CEO da Smiles.

Um cartão para viajar: construção de narrativa e consistência

A Smiles promove o uso dos Cartões de Crédito Gol Smiles por meio de campanhas desde 2023, construindo uma narrativa consistente que destacou desde alcance e cobertura, em 2023, com o mote “Ela só quer, só pensa em viajar”, à intenção e à preferência, em 2024, com o mote “Faz sua viagem acontecer naturalmente”. Neste ano, o programa, cada vez mais alinhado com as estratégias de negócio da Gol, dá continuidade a essa jornada com o objetivo de conquistar novos clientes que desejem juntar milhas para viajar mais, promovendo a concentração do consumo nos cartões.

A campanha “É pra Viagem” retrata situações comuns do dia a dia, como compra de uma peça de roupa, compras em lojas até o pagamento do valet e outros momentos de consumo para mostrar que toda compra pode ajudar a planejar a próxima viagem. Ao utilizar o Cartão de Crédito Gol Smiles, os Clientes descobrem um novo significado para a expressão “é pra viagem”, reforçando de forma leve e descontraída o benefício de acumular milhas em gastos cotidianos.

A campanha será ampliada por uma estratégia de comunicação 360°, com presença em TV, plataformas digitais, canais da Gol e da Smiles e ativações de marca ao longo da jornada do consumidor. Além da veiculação em grandes audiências, como Globo, ESPN e SporTV, a iniciativa contará com parcerias com Mercado Livre, onde teremos um cupom exclusivo de R$ 50 de desconto em compras a partir de R$ 500, e Uber, conectando o Cartão de Crédito Gol Smiles a diferentes momentos do dia a dia e reforçando seus benefícios de forma prática e relevante.

Saiba mais sobre os Cartões de Crédito Gol Smiles neste link.

Assista ao filme da campanha neste link.