Resolução do CFM traz novas regras para sedação e amplia exigências de segurança em procedimentos ambulatoriais

Leia + sobre saúde

Exames e procedimentos médicos realizados fora do ambiente hospitalar passam a seguir novas exigências de segurança. O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a Resolução CFM nº 2.471/2026, que atualiza as regras para procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados sob sedação em regime ambulatorial. A norma estabelece requisitos mínimos de estrutura, equipamentos, monitoramento e assistência médica para diferentes níveis de sedação e substitui uma regulamentação que estava em vigor há mais de duas décadas.

A mudança ocorre em um cenário no qual procedimentos que antes eram realizados predominantemente em hospitais passaram a ser cada vez mais frequentes em clínicas e outros serviços ambulatoriais. A possibilidade de realizar determinados atendimentos fora do hospital pode trazer mais praticidade ao paciente, mas também exige que esses locais estejam preparados para lidar com situações que podem surgir de forma inesperada. A nova regulamentação considera que, mesmo quando o procedimento é considerado de menor complexidade, a sedação pode provocar alterações que exigem resposta médica imediata.

Entre os principais pontos da resolução está a exigência da presença de um médico exclusivo para administrar a sedação e acompanhar continuamente o paciente durante todo o procedimento e até a recuperação. Esse profissional não poderá ser o mesmo médico responsável pelo procedimento diagnóstico ou terapêutico. Além disso, deverá ser especialista em anestesiologia e ter Registro de Qualificação de Especialista (RQE) no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A advogada Caroline Bittar, especialista em Direito Médico, afirma que a separação das funções busca evitar que a atenção do médico responsável pelo procedimento seja dividida entre tarefas diferentes.

“Enquanto um profissional concentra-se na realização do exame ou tratamento, o anestesiologista acompanha continuamente o estado clínico do paciente, observa os sinais vitais e pode agir rapidamente diante de qualquer alteração”, explica.

Segundo Caroline, a exigência foi regulamentada porque a resposta aos medicamentos não é exatamente igual para todas as pessoas e o nível de sedação pode se aprofundar de maneira não intencional.

“Uma sedação planejada para produzir determinado grau de redução da consciência pode, em algumas situações, provocar maior comprometimento das funções respiratórias e exigir medidas imediatas para preservar a segurança do paciente. Por isso, a nova regra não trata a sedação apenas como uma etapa complementar do procedimento. Ela passa a ser considerada dentro de uma estrutura própria de segurança, que envolve avaliação antes do atendimento, acompanhamento durante a intervenção e cuidados específicos depois dela”, observa.

Para a advogada, o objetivo da resolução é criar diferentes barreiras de proteção para reduzir a possibilidade de que uma alteração clínica deixe de ser percebida ou seja identificada tardiamente.

“Essa estrutura é importante porque permite que o profissional tenha dedicação integral ao paciente e aos equipamentos de monitoramento. Dessa forma, alterações respiratórias podem ser identificadas precocemente e o médico consegue intervir antes que uma intercorrência evolua para uma situação mais grave”, comenta.

Caroline ressalta que a norma também amplia as exigências relacionadas à estrutura física e aos equipamentos disponíveis nos estabelecimentos que realizam procedimentos sob sedação. Segundo a advogada, entre os recursos que passam a ser obrigatórios estão capnógrafo, monitor de eletrocardiografia contínua, sistemas de ventilação, laringoscópio convencional e videolaringoscópio, além de dispositivos destinados ao manejo das vias aéreas.

“Esses equipamentos permitem acompanhar diferentes funções do organismo e oferecem recursos para atuação rápida diante de alterações que possam comprometer a respiração ou outras funções vitais. O estabelecimento deve estar preparado para uma situação esperada e ter condições de responder a uma eventual complicação. Isso não depende somente da capacidade técnica de quem realiza o procedimento, mas também da estrutura disponível para identificar e enfrentar situações que possam surgir durante o atendimento”, destaca.

O cirurgião plástico Eduardo Ferro, presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica Estética (BAPS) e membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), avalia que a aplicação das novas regras para procedimentos médicos que envolvem sedação pode gerar desafios diferentes de acordo com a estrutura disponível em cada região. Segundo ele, embora a segurança dos pacientes seja uma preocupação importante, a realidade das clínicas localizadas no interior, onde há menor oferta de profissionais e recursos, também precisa ser considerada.

“Em cidades menores, por exemplo, uma clínica pode realizar exames de endoscopia ou pequenos procedimentos que necessitam de sedação, mas não contar com um anestesista disponível no município. Nesse caso, a exigência da presença desse profissional pode obrigar o estabelecimento a contratar alguém de outra cidade e criar uma estrutura adicional para atender às novas regras, o que pode representar um aumento de custos e dificuldades para manter determinados procedimentos em funcionamento”, sublinha.

Eduardo Ferro salienta que a situação é diferente da encontrada em grandes centros, onde há maior disponibilidade de anestesistas e de estrutura especializada.

“A ausência de uma discussão mais ampla com a sociedade médica e de uma análise das particularidades dos municípios menores pode tornar a aplicação das regras mais complexa. Nesse contexto, a resolução pode ser considerada importante para estabelecer critérios de segurança, mas sua aplicação é vista como excessivamente impositiva para pequenas clínicas e determinados procedimentos devido à falta desses especialistas. Isso pode tornar a exigência mais difícil de cumprir e exigir soluções que levem em conta a realidade local”, conclui.

Retaguarda referenciada

Caroline Bittar cita outro requisito previsto pela resolução: a existência de um hospital de retaguarda formalmente referenciado, localizado a uma distância que permita uma transferência segura e em tempo adequado quando o quadro do paciente ultrapassar a capacidade de atendimento do serviço ambulatorial.

“Essa exigência estabelece uma conexão entre a clínica ou unidade onde o procedimento é realizado e uma estrutura hospitalar capaz de assumir o atendimento em situações de maior gravidade. Dessa forma, o cuidado não termina na porta do estabelecimento ambulatorial caso seja necessária uma assistência mais complexa, funcionando como uma segurança adicional para o paciente”, acrescenta.

Caroline reforça que o médico responsável pela sedação deverá registrar no prontuário informações como a avaliação pré-anestésica, os termos de consentimento, a lista de verificação de segurança, a ficha de anestesia e o acompanhamento da recuperação pós-anestésica.

“Quando houver eventos adversos, eles também deverão ser registrados e notificados conforme as regras aplicáveis. Além disso, os estabelecimentos deverão contar com uma sala destinada à recuperação pós-anestésica. Depois do procedimento, o paciente e seu acompanhante deverão receber orientações verbais e por escrito sobre os cuidados necessários e sobre como agir diante de possíveis situações de emergência”, sublinha.

De acordo com a especialista, a nova resolução amplia a responsabilidade dos serviços que oferecem procedimentos sob sedação.

“Mais do que estabelecer uma lista de equipamentos ou profissionais obrigatórios, a norma cria uma estrutura de segurança que envolve avaliação, monitoramento, capacidade de intervenção, recuperação e possibilidade de transferência para um hospital quando necessário”, completa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP