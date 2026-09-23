Candidatura pelo WhatsApp reduz em 53% o tempo pra se inscrever

Candidatura pelo WhatsApp reduz em 53% o tempo para se inscrever em vagas

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Preencher formulários, repetir informações que já estão no currículo e enfrentar um processo longo estão entre os obstáculos que podem fazer um candidato desistir de uma oportunidade. Segundo o Job Seeker Nation Report 2024, da Employ, 39% dos candidatos abandonariam uma candidatura se ela demorasse demais. Entre as principais dificuldades estão a necessidade de redigitar informações já presentes no currículo (28%) e a obrigatoriedade de entrar em uma rede de talentos (27%). Além disso, 78% esperam concluir o processo em menos de 30 minutos.

Na prática, os processos seletivos já começam a incorporar alternativas para reduzir essa burocracia. Entre janeiro e agosto de 2026, a plataforma de recrutamento JobConvo, da Senior Sistemas, registrou 3,78 milhões de inscrições. No período, 162,5 mil foram realizadas pelo WhatsApp, o equivalente a 4,29% do total. Nos testes aplicados pela empresa, a inscrição pelo aplicativo levou 2 minutos e 32 segundos, contra 4 minutos e 48 segundos no fluxo tradicional, uma redução de aproximadamente 53%.

Essa funcionalidade faz parte da evolução da plataforma, que utiliza inteligência artificial agêntica para automatizar etapas do recrutamento e tornar a jornada mais simples para candidatos e empresas. Pelo WhatsApp, o candidato pode interagir de maneira conversacional, fornecer as informações necessárias e avançar sem precisar navegar por diferentes plataformas.

“A experiência de candidatura precisa acompanhar a expectativa que as pessoas já têm em outros serviços digitais. Se o candidato consegue resolver diversas situações pelo celular em poucos minutos, ele também espera encontrar essa agilidade quando busca uma oportunidade de trabalho. A IA nos permite reduzir etapas e tornar essa jornada mais simples, sem abrir mão da qualidade do processo seletivo”, afirma Juliana Maria, da Senior Sistemas.

A adoção de fluxos mais rápidos também aparece em outras funcionalidades da plataforma. Do total de vagas, 24,49% utilizaram a candidatura rápida, enquanto a inteligência artificial já processou 3,52 milhões de currículos entre janeiro e agosto deste ano. No mesmo período, foram enviados 20,5 milhões de e-mails por meio de automações.

A tecnologia também pode acelerar etapas posteriores da seleção. Em testes realizados pela Senior, a criação de uma entrevista em áudio caiu de 8 minutos e 37 segundos para 3 minutos e 50 segundos com o uso de IA, o que representa uma redução de aproximadamente 55%.

Além de acelerar processos, a automação amplia a capacidade das empresas de gerenciar grandes volumes de candidaturas. Atualmente, a plataforma registra 4,7 milhões de candidatos únicos nos bancos de talentos dos clientes, enquanto 2,78 milhões já foram reaproveitados em novos processos seletivos. Há ainda 2.415 vagas abertas, além de 23.613 vagas encerradas e 13.768 totalmente preenchidas.

A inteligência artificial atua em diferentes pontos dessa jornada, apoiando tarefas como triagem de currículos, comunicação com candidatos, criação de entrevistas, organização de informações e acompanhamento do processo. Com a redução do trabalho operacional, os recrutadores podem se dedicar mais a atividades que dependem de análise, experiência e tomada de decisão.

“Quando olhamos para os números, fica claro que existe uma demanda por processos mais ágeis. O desafio não é apenas colocar mais tecnologia no recrutamento, mas usá-la para eliminar atritos. Se conseguimos reduzir pela metade o tempo de uma candidatura ou de uma etapa de entrevista, estamos melhorando a experiência de quem procura emprego e também aumentando a eficiência das empresas”, completa Juliana.

A tendência aponta para processos seletivos cada vez mais conversacionais e integrados aos canais que os candidatos já utilizam no dia a dia. Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de atuar apenas nos bastidores do recrutamento e passa a participar diretamente da experiência.

Para o candidato, a mudança significa menos etapas e mais agilidade para alcançar uma oportunidade. Já as empresas ampliam a capacidade de processar candidaturas, reaproveitar talentos e conduzir seleções com mais eficiência.

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