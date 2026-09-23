Toyota inicia retomada da fábrica em Porto Feliz

Toyota do Brasil inicia retomada da fábrica de motores em Porto Feliz (SP)

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A Toyota do Brasil concluiu a primeira etapa da reconstrução e modernização de sua fábrica de motores de Porto Feliz (SP) e inicia a retomada gradual das atividades produtivas na unidade. O movimento marca um passo importante para reforçar e ampliar a competitividade industrial da companhia no Brasil, com foco em produção local, exportações, tecnologia desenvolvida no País e contribuição ao desenvolvimento da indústria brasileira. A operação plena da fábrica de motores de Porto Feliz está prevista para 2028.

A retomada ocorre um ano após o evento climático que causou danos severos à fábrica. A unidade original precisou ser demolida e está sendo reconstruída no mesmo local, na cidade de Porto Feliz, já preparada para atender às necessidades futuras da operação brasileira e incorporar conceitos produtivos voltados a eficiência, produtividade e competitividade global.

Nesta primeira fase, a fábrica volta a realizar o processo de fundição. Até o final de 2026, cerca de 150 colaboradores retornarão às atividades, com capacidade inicial de produção de aproximadamente 400 motores por dia. Mesmo diante da complexidade do processo de recuperação, a Toyota preservou os empregos ao longo de todo o ciclo, reafirmando a importância de suas pessoas e da produção local.

Enquanto as obras avançam, as etapas de usinagem e montagem de motores continuam sendo realizadas em um condomínio industrial localizado em Porto Feliz e preparado pela Toyota para assegurar a continuidade da produção. O local tem papel estratégico na recuperação da operação, pois manteve a fabricação dos motores flex que equipam o Yaris Cross desde o início deste ano e seguirá abrigando parte do processo produtivo até a transferência gradual das atividades para a nova fábrica.

“A retomada da fábrica de motores em Porto Feliz reforça a confiança da Toyota no mercado brasileiro e a sua contribuição para o desenvolvimento do País com produção local, exportações e tecnologia local. Estamos reconstruindo e modernizando esta unidade para que ela volte ainda mais competitiva, integrada à nossa estratégia industrial e preparada para atender o Brasil e outros mercados”, afirma Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

Produção local com apoio da rede global Toyota

A recuperação da operação contou com o apoio da Toyota Motor Corporation e de unidades da companhia em diferentes regiões do mundo. Ao mesmo tempo, a estratégia da Toyota no Brasil permaneceu orientada à preservação e ao fortalecimento da capacidade produtiva local, reconhecendo a importância de Porto Feliz para a cadeia industrial da empresa e para a competitividade do País.

Como parte desse esforço, a Toyota reorganizou sua cadeia global de produção e suprimentos. Operações no Japão, Europa e Ásia contribuíram com o fornecimento de motores e componentes, permitindo a retomada da produção de veículos no Brasil cerca de 40 dias após o incidente, enquanto a companhia preservava sua base de fornecedores brasileiros e avançava na reconstrução da fábrica de Porto Feliz.

Essa mobilização permitiu equilibrar apoio global e compromisso local: a rede internacional da Toyota assegurou velocidade de resposta, enquanto a operação brasileira manteve o foco na retomada da produção nacional, na preservação de relações estratégicas e na preparação de uma planta mais eficiente e competitiva.

Porto Feliz preparada para competir globalmente

A nova fábrica em construção foi concebida para elevar produtividade, eficiência e flexibilidade industrial, incorporando os aprendizados do processo de recuperação e novos conceitos produtivos. Quando estiver 100% reconstruída, Porto Feliz estará entre os mais elevados padrões globais em processos e eficiência dentro da Toyota, ampliando a produção de motores híbridos flex e fortalecendo a cadeia local de valor e fornecedores.

Ao final da reconstrução, a fábrica terá papel ainda mais relevante na estratégia da Toyota, atendendo o Brasil e outros mercados. A iniciativa reforça a importância estratégica de Porto Feliz para as operações industriais da companhia e se conecta ao ciclo de investimentos de R$ 11,5 bilhões anunciado para o Brasil até 2030, com foco em competitividade, tecnologia local, exportações e produção nacional.

“A reconstrução de Porto Feliz é também um projeto de competitividade industrial. Cada etapa foi planejada para garantir a continuidade da produção local, incorporar ganhos de produtividade e preparar a fábrica para apoiar a estratégia da Toyota no Brasil e na região. Ver a produção retornar gradualmente é resultado de um esforço coletivo, mas, sobretudo, confirma a relevância desta unidade para o futuro da nossa operação”, afirma Gilberto Paulino, diretor industrial da Toyota do Brasil.

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