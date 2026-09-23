A Suzano, que tem unidade na divisa de Americana e Limeira, vai fazer uma mega oferta de emprego em Nova Odessa no final do mês. Serão 60 vagas com salários entre R$ 2.2oo e R$ 3.300.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A empresa oferece benefícios (plano de saúde) e tem ônibus fretados para Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Suzano ação de empregabilidade em Nova Odessa

Quarta-feira 30/09 das 09h as 16h PAT Nova Odessa- Rua Duque de Caxias, 600 – Centro (Poupatempo)

60 VAGAS- * Auxiliar de Movimentação/Logística (Não requer experiência)

* Operador de Empilhadeira (Diversas e Clamp)

* Assistente de Logística (Rotina Adm/Inventário)