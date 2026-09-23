DAE realiza 239 consertos de vazamentos em 7 dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 239 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 15 e 21 de setembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os sete dias, foram realizados 87 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 56 em passeios (VAP) e 96 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 239 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Boa Vista, Carioba, Campo Limpo, Centro, Chácara Machadinho, Cordenonsi, Distrito Industrial Abdo Najar, Jardim Brasília, Jardim Boer, Jardim da Paz, Jardim dos Lírios, Jardim Esplanada, Jardim Ipiranga, Jardim São Paulo, Mathiensen, Morada do Sol, Nova Aliança, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque Industrial 9 de Julho, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Domingos, São Luiz, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Pântano, Vila Santa Catarina, Vila Santa Maria e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.