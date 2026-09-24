Viagem sem glamour: dá para cruzar a América Latina em uma moto de 125cc?

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O que acontece quando três universitários sem condições financeiras decidem atravessar a América Latina de moto para chegar a Cuba? Após 15 anos da viagem que o levou de Foz do Iguaçu, no Paraná, até a terra natal de Fidel Castro, Ary Neto resgata a expedição que se tornou uma aventura completamente diferente da imaginada antes da partida. No livro Expresso Havana (LC Books), o autor revisita essa jornada marcada por panes mecânicas, altitudes extremas, doenças, conflitos e decisões que colocaram à prova os limites físicos e emocionais.

Ary e mais dois amigos da faculdade, cruzaram oito países a bordo de duas Suzuki Intruder 125 cilindradas, motocicletas simples e projetadas para fazer entregas, que foram batizadas de Formiga e Pantera. O objetivo era chegar ao 8º Congresso Internacional de Educação Superior, realizado na capital cubana, mas o caminho reservava desafios muito maiores do que os três previam. Entre o calor do Chaco argentino, o ar rarefeito da Cordilheira dos Andes e as limitações de motos projetadas para trajetos urbanos, a viagem acumulou quebras, improvisos e episódios que frequentemente colocavam em dúvida não apenas a continuidade da expedição, mas também a amizade entre os estudantes.

Um dos momentos mais marcantes da narrativa acontece na região de Darién, entre a Colômbia e o Panamá, onde a Rodovia Pan-Americana é interrompida pela floresta tropical e a travessia só pode ser feita pelo céu ou pela água. Sem dinheiro para alternativas mais seguras e determinados a seguir adiante, os aventureiros decidem enfrentar a travessia por terra. O terreno intransitável, a falta de suprimentos e a exaustão física acabam forçando o abandono das motocicletas no meio da mata. É durante esse percurso que o autor contrai malária, doença que só seria diagnosticada semanas depois, já no Brasil, após sucessivas crises de febre alta.

Os obstáculos da jornada não se restringiram à estrada. Após mais de dois meses, o desgaste da convivência alimentou desavenças, divergências sobre rotas e decisões que acabaram abalando o companheirismo do trio. Quando finalmente chegam ao destino almejado, os problemas acumulados durante a travessia atingem o limite e tornam impossível o retorno por conta própria. O fim dessa jornada envolveu rompimentos e intervenção da Embaixada do Brasil em Havana para que os universitários retornassem ao país de origem por meio de um processo de repatriação.

Em Expresso Havana, Ary Neto constrói um enredo que se afasta do heroísmo tradicional das histórias de viagem. Por meio de mapas desenhados na abertura de cada capítulo, o autor ajuda o leitor a se situar geograficamente no percurso entre Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá e Cuba. Em vez de celebrar conquistas, a obra registra erros, fracassos, encontros inesperados e os gestos de solidariedade que permitiram que a expedição continuasse.

Ficha técnica

Título: Expresso Havana

Autor: Ary Neto

Editora: LC Books

ISBN: 978-65-84222-57-1

Páginas: 180

Preço: R$ 59,90 (físico) | R$ 34,90 (eBook) | R$ 44,90 (audiolivro)

Onde encontrar: Amazon | Mercado Livre

Sobre o autor: Ary Neto é escritor e criador do canal Partiu Universidade, dedicado à divulgação das Ciências Humanas, que reúne mais de 1,6 milhão de inscritos no YouTube. Graduado em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisou literatura marginal e cultura periférica, com estudos sobre obras de Ferréz e Paulo Lins. Estreou na literatura como coautor de Se liga nessa história do Brasil (Outro Planeta, 2019). Em Expresso Havana, seu primeiro livro solo, transforma em narrativa a viagem de motocicleta que realizou com dois amigos entre Foz do Iguaçu e Cuba, em uma jornada que atravessou oito países da América Latina.

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