Guarda Municipal apreende 520 porções de drogas no Jardim Calegare

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Entorpecentes foram localizados durante patrulhamento na Rua Antônio Carlos dos Santos; dois suspeitos fugiram antes da abordagem

A Guarda Municipal de Sumaré apreendeu 520 porções de entorpecentes durante uma ocorrência registrada por volta das 21h50 desta terça-feira (22), na Rua Antônio Carlos dos Santos, nas proximidades do número 114, no Jardim Calegare.

De acordo com as informações da ocorrência, os agentes se depararam com dois indivíduos junto a um muro. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local e não foi possível realizar a captura.

Durante o retorno ao ponto onde os indivíduos estavam, os agentes constataram a existência de um buraco no muro. Em uma intervenção no local, foi possível acessar o espaço e localizar os entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 120 porções de maconha, 271 unidades de cocaína, 69 porções de crack e 60 porções de dry, totalizando 520 unidades.

Todo o material localizado foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que realizou a apreensão formal dos entorpecentes e adotou as providências cabíveis.

A ocorrência, segundo a corporação, integra as ações de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas realizadas pela Guarda Municipal em diferentes regiões do município.

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