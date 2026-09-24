Adolescentes traficavam no Bosque das Árvores e perderam a droga

Leia Mais notícias da cidade e região

19°BPM/I – 2ª Cia PM – Santa Bárbara d’Oeste

23/09/2026 – 21h38min

AV. Lázaro Gonçalves de Oliveira

EQUIPE CHARLIE

Vtr: I-19232

Cb PM Bardela/Sd PM Tavares/Sd PM Gomes

Maconha: 0,049 kg

Cocaina: 0,005 kg

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Bosque das Árvores, no Condomínio Graviola, a equipe visualizou dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga, correndo entre os blocos do condomínio. Após breve acompanhamento, ambos foram alcançados e abordados. Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de maconha e cocaína, além de certa quantia em dinheiro. Constatado que se tratava de adolescentes, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e registrou a ocorrência como Ato Infracional de Tráfico de Drogas. Após as formalidades legais, os adolescentes foram liberados aos seus responsáveis legais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP