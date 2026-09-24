Audiência Pública da Saúde acontece no dia 30

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove, no próximo dia 30, Audiência Pública da Secretaria de Saúde para apresentação de dados referentes ao segundo quadrimestre de 2026. A reunião está programada para o Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas.

Durante a sessão, serão apresentados os investimentos na área da Saúde, como obras, manutenção, transporte, convênios, laboratórios, consultas, exames, gestão de funcionários, entre outros.

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