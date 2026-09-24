Ciclista de Americana vence Campeonato de BMX

Ciclista de Americana vence Campeonato Sul-Americano de BMX

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O ciclista americanense Tiago Bueno, da equipe Americana Bicicross Clube (ABC), que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano de BMX Racing, disputado em Lima, no Peru.

A competição foi realizada entre os dias 16 e 20 de setembro e reuniu cerca de 300 ciclistas da América do Sul, além de representantes da China e Guatemala, delegações convidadas para a etapa.

No sábado (19), Tiago sagrou-se campeão sul-americano na prova de BMX Racing pela categoria Junior Men. Já no domingo (20), pela mesma categoria, venceu a 6ª etapa da Copa Latino-Americana, levando o nome do município ao lugar mais alto do pódio em uma das principais competições internacionais da modalidade.

Os títulos em Lima representam uma conquista de destaque para o bicicross de Americana, que vem obtendo resultados expressivos em competições nacionais e internacionais neste ano. No Campeonato Brasileiro, realizado em julho, o americanense também havia subido ao pódio na categoria Junior Men, conquistando a terceira colocação.

“Estou muito feliz com essa conquista. Foi uma competição de alto nível, com atletas de vários países, e poder sair de Lima com dois troféus, é uma sensação muito especial. Todo o trabalho e os treinamentos valeram a pena. Agradeço a todos que estiveram comigo nessa caminhada e fizeram parte dessas conquistas. Agora é continuar trabalhando e buscando novos desafios”, afirmou Tiago Bueno

“Essas conquistas do Tiago mostram a força do bicicross de Americana e o resultado de todo o trabalho realizado pelos atletas e toda comissão técnica. É muito gratificante ver um atleta do nosso clube conquistar um títulos sul-americanos e representar nossa cidade em uma competição internacional. Parabenizamos o Tiago por essa grande conquista e seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais o bicicross de Americana”, ressaltou Douglas Campos, presidente do Americana Bicicross Clube.

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