Sumaré divulga detalhes do Plano de Educação 2026-2036

Sumaré divulga cronograma para construção do Plano Municipal de Educação 2026-2036

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A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré disponibilizou o cronograma das etapas de construção do Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036. A programação contempla as atividades previstas para a conclusão do processo de elaboração do documento, que vem sendo desenvolvido desde 2025 e deverá avançar, nos próximos meses, para as etapas de apreciação, participação pública, consolidação e posterior encaminhamento ao Poder Legislativo.

A elaboração do novo plano tem como referência o PME 2015-2025, instituído pela Lei Municipal nº 5.784/2015, que estabeleceu diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação municipal durante o período de sua vigência. Com a prorrogação do plano anterior, o município deu continuidade ao planejamento educacional e iniciou a construção do documento que deverá orientar as políticas públicas da área no período de 2026 a 2036.

Desde 2025, o processo de elaboração do novo PME vem envolvendo diferentes etapas de trabalho, entre elas o levantamento e a atualização do diagnóstico educacional do município, a análise das políticas públicas desenvolvidas na área e a construção de objetivos, metas, estratégias e indicadores para o próximo período de vigência.

A proposta está sendo desenvolvida considerando as determinações legais aplicáveis e os princípios da gestão democrática, da transparência, do planejamento educacional e da participação da comunidade. A perspectiva é reunir, no documento, elementos técnicos e contribuições dos diferentes segmentos envolvidos com a educação, de forma a construir um planejamento alinhado às características, necessidades e desafios do município.

O cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Educação organiza as próximas fases do trabalho. Entre as atividades previstas estão os momentos de apreciação e participação pública, a sistematização das contribuições recebidas, a consolidação da proposta e, posteriormente, o encaminhamento do projeto ao Poder Legislativo para apreciação.

“O PME é um instrumento que vai orientar o planejamento da educação de Sumaré para os próximos dez anos. Por isso, estamos conduzindo essa construção de forma técnica, transparente e participativa, considerando o diagnóstico do município e as contribuições que serão incorporadas ao longo das próximas etapas. A disponibilização do cronograma permite que a comunidade acompanhe esse processo e participe dos momentos previstos. Depois da consolidação da proposta, o documento será encaminhado ao Poder Legislativo, dando continuidade ao processo institucional de construção do plano”, afirma o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes.

A construção do PME 2026-2036 representa, assim, a continuidade do planejamento educacional municipal a partir do marco estabelecido pelo plano anterior e das atividades de elaboração desenvolvidas a partir de 2025. O processo segue em andamento e ainda contará com novas etapas de participação, análise e consolidação antes do encaminhamento da proposta ao Legislativo.

O cronograma completo das etapas de construção do Plano Municipal de Educação 2026-2036 está disponível para consulta da comunidade: https://sumare.atende.net/cidadao/noticia/sumare-divulga-cronograma-para-construcao-do-plano-municipal-de-educacao-20262036

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