Clientes reclamam falta de porta corta vento no PagueMenos do Jardim Brasil

Clientes que frequentam o supermercado PagueMenos do jardim Brasil reclamam que, em dias frios, o vento cortante afasta os consumidores da unidade.

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Uma consumidora contou que a porta do supermercado não fecha e fica muito problemático para quem acessa o caixa da unidade. “O vento é tanto que algumas vezes a gente até desiste de vir ao mercado”, contou a consumidora que chegou a gravar na manhã desta quarta-feira e enviar para a reportagem.

Vídeo- Clientes falam do frio e vento no PM do Jd Brasil