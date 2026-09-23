O jornalista oriundo de Americana Gustavo Brigatti foi premiado esta semana no Effie Awards Brasil 2026. Ele começou como copydesk no TodoDia e foi um menino prodígio do jornalismo na cidade. Muito culto, logo deu saltos na carreira.

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Em sua página no Linkedin, ele comento “se alguém me dissesse que um dia eu ganharia um dos prêmios mais disputados do mercado publicitário, eu responderia apenas “Essa era da boa, hein? Põe dessa pra mim”.



Sobre Gustavo Brigatti (por ele mesmo)

Me formei jornalista na virada do século e meti o pé para labutar em jornal diário. Fui repórter, colunista e editor. Escrevi e editei toneladas de reportagens na editoria de cultura, desde resenhas de shows e discos até radiografias de cenas que surgiram e morreram. Entrevistei gente famosa e gente anônima, cobri e-sports quando tudo era mato, criei e pilotei colunas de música e games, bolei projetos audiovisuais que deram certo e deram errado, ganhei caneca com o meu nome, irritei muitos e diverti outros tantos.