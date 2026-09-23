Dia do Sorvete: 7 receitas veganas de picolé e geladinho feitas com coco
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O Dia do Sorvete (23/09), comemorado um dia após o início da primavera, é o pretexto ideal para levar as sobremesas geladas para a cozinha de casa. Para a data, a Copra, empresa alagoana especializada no beneficiamento do coco seco, selecionou sete receitas que utilizam diferentes derivados do fruto. A seleção reúne opções veganas, sem glúten e sem lactose, entre picolés refrescantes de frutas, geladinhos cremosos e até uma versão inusitada de picolé de milho, com sugestões que podem ser preparadas com a ajuda das crianças e compartilhadas por toda a família. Confira:
Picolés refrescantes
1. Picolé de uva verde com água de coco
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Ingredientes:
- 24 uvas verdes sem sementes
- 400 ml de água de coco
- Gengibre ralado a gosto
Modo de preparo: Bata as uvas, a água de coco e o gengibre no liquidificador até misturar bem. Coloque alguns pedaços de uva nas forminhas e complete com a bebida batida. Leve ao congelador por pelo menos quatro horas.
2. Picolé de manga com coco
Ingredientes:
- 2 mangas médias maduras
- 200 ml de leite de coco light
- Coco em flocos úmido e adoçado a gosto
Modo de preparo: Bata as mangas com o leite de coco até obter uma mistura cremosa. Distribua nas forminhas, acrescente o coco em flocos e leve ao congelador até firmar.
3. Picolé de milho com água de coco
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Ingredientes:
- 1 lata de milho
- 200 ml de leite de coco
- 100 ml de água de coco com polpa
- 50 g de coco ralado
Modo de preparo: Bata o milho, o leite de coco e a água de coco com polpa até a mistura ficar homogênea. Acrescente o coco ralado, distribua nas forminhas e leve ao congelador até firmar.
Geladinhos cremosos
4. Geladinho de maracujá com chocolate
Ingredientes:
- Polpa de 1 maracujá
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de açúcar de coco
- Chocolate em calda para finalizar
Modo de preparo: Misture a polpa, o leite de coco e o açúcar de coco até ficar homogêneo. Distribua em saquinhos ou formas de geladinho e congele. Depois de firme, finalize com a calda de chocolate.
5. Geladinho de abacaxi com água de coco
Ingredientes:
- 300 g de abacaxi em rodelas
- 100 ml de leite de coco
- 2 xícaras de água de coco
Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar uma mistura homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até firmar.
6. Geladinho de morango
Ingredientes:
- 150 g de tofu
- 150 g de morangos
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de açúcar de coco
- 2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor e sem cheiro
Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até ficar firme.
Para quem quer uma verdadeira sobremesa
7. Geladinho gourmet de coco com chocolate
Creme de coco:
- 100 g de leite de coco em pó
- 100 ml de água morna
- 200 ml de leite de coco
- 50 g de coco ralado
Chocolate:
- 4 colheres de sopa de óleo de coco extravirgem
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de açúcar de coco
Modo de preparo: Prepare o creme combinando o leite de coco em pó com a água morna, o leite de coco e o coco ralado. Para a camada de chocolate, misture o óleo de coco, o cacau e o açúcar de coco. Monte os geladinhos com o creme e o chocolate e leve ao congelador até firmar.
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