Dia do Sorvete: 7 receitas veganas de picolé e geladinho feitas com coco

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O Dia do Sorvete (23/09), comemorado um dia após o início da primavera, é o pretexto ideal para levar as sobremesas geladas para a cozinha de casa. Para a data, a Copra, empresa alagoana especializada no beneficiamento do coco seco, selecionou sete receitas que utilizam diferentes derivados do fruto. A seleção reúne opções veganas, sem glúten e sem lactose, entre picolés refrescantes de frutas, geladinhos cremosos e até uma versão inusitada de picolé de milho, com sugestões que podem ser preparadas com a ajuda das crianças e compartilhadas por toda a família. Confira:

 

Picolés refrescantes
1. Picolé de uva verde com água de coco

Dia do Sorvete: 7 receitas veganas de picolé e geladinho

Ingredientes:

  • 24 uvas verdes sem sementes
  • 400 ml de água de coco
  • Gengibre ralado a gosto

Modo de preparo: Bata as uvas, a água de coco e o gengibre no liquidificador até misturar bem. Coloque alguns pedaços de uva nas forminhas e complete com a bebida batida. Leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

2. Picolé de manga com coco

Ingredientes:

  • 2 mangas médias maduras
  • 200 ml de leite de coco light
  • Coco em flocos úmido e adoçado a gosto

Modo de preparo: Bata as mangas com o leite de coco até obter uma mistura cremosa. Distribua nas forminhas, acrescente o coco em flocos e leve ao congelador até firmar.
3. Picolé de milho com água de coco

Dia do Sorvete: 7 receitas veganas de picolé e geladinho

Ingredientes:

  • 1 lata de milho
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 ml de água de coco com polpa
  • 50 g de coco ralado

Modo de preparo: Bata o milho, o leite de coco e a água de coco com polpa até a mistura ficar homogênea. Acrescente o coco ralado, distribua nas forminhas e leve ao congelador até firmar.

Geladinhos cremosos

4. Geladinho de maracujá com chocolate

Ingredientes:

  • Polpa de 1 maracujá
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de açúcar de coco
  • Chocolate em calda para finalizar

Modo de preparo: Misture a polpa, o leite de coco e o açúcar de coco até ficar homogêneo. Distribua em saquinhos ou formas de geladinho e congele. Depois de firme, finalize com a calda de chocolate.

5. Geladinho de abacaxi com água de coco

Ingredientes:

  • 300 g de abacaxi em rodelas
  • 100 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de água de coco

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar uma mistura homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até firmar.

6. Geladinho de morango

Ingredientes:

  • 150 g de tofu
  • 150 g de morangos
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor e sem cheiro

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até ficar firme.

Para quem quer uma verdadeira sobremesa

7. Geladinho gourmet de coco com chocolate

Creme de coco:

  • 100 g de leite de coco em pó
  • 100 ml de água morna
  • 200 ml de leite de coco
  • 50 g de coco ralado

Chocolate:

  • 4 colheres de sopa de óleo de coco extravirgem
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de açúcar de coco

Modo de preparo: Prepare o creme combinando o leite de coco em pó com a água morna, o leite de coco e o coco ralado. Para a camada de chocolate, misture o óleo de coco, o cacau e o açúcar de coco. Monte os geladinhos com o creme e o chocolate e leve ao congelador até firmar.

 

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