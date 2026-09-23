Dia do Sorvete: 7 receitas veganas de picolé e geladinho feitas com coco

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O Dia do Sorvete (23/09), comemorado um dia após o início da primavera, é o pretexto ideal para levar as sobremesas geladas para a cozinha de casa. Para a data, a Copra, empresa alagoana especializada no beneficiamento do coco seco, selecionou sete receitas que utilizam diferentes derivados do fruto. A seleção reúne opções veganas, sem glúten e sem lactose, entre picolés refrescantes de frutas, geladinhos cremosos e até uma versão inusitada de picolé de milho, com sugestões que podem ser preparadas com a ajuda das crianças e compartilhadas por toda a família. Confira:

Picolés refrescantes

1. Picolé de uva verde com água de coco

Ingredientes:

24 uvas verdes sem sementes

400 ml de água de coco

Gengibre ralado a gosto

Modo de preparo: Bata as uvas, a água de coco e o gengibre no liquidificador até misturar bem. Coloque alguns pedaços de uva nas forminhas e complete com a bebida batida. Leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

2. Picolé de manga com coco

Ingredientes:

2 mangas médias maduras

200 ml de leite de coco light

Coco em flocos úmido e adoçado a gosto

Modo de preparo: Bata as mangas com o leite de coco até obter uma mistura cremosa. Distribua nas forminhas, acrescente o coco em flocos e leve ao congelador até firmar.

3. Picolé de milho com água de coco

Ingredientes:

1 lata de milho

200 ml de leite de coco

100 ml de água de coco com polpa

50 g de coco ralado

Modo de preparo: Bata o milho, o leite de coco e a água de coco com polpa até a mistura ficar homogênea. Acrescente o coco ralado, distribua nas forminhas e leve ao congelador até firmar.

Geladinhos cremosos

4. Geladinho de maracujá com chocolate

Ingredientes:

Polpa de 1 maracujá

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de açúcar de coco

Chocolate em calda para finalizar

Modo de preparo: Misture a polpa, o leite de coco e o açúcar de coco até ficar homogêneo. Distribua em saquinhos ou formas de geladinho e congele. Depois de firme, finalize com a calda de chocolate.

5. Geladinho de abacaxi com água de coco

Ingredientes:

300 g de abacaxi em rodelas

100 ml de leite de coco

2 xícaras de água de coco

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar uma mistura homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até firmar.

6. Geladinho de morango

Ingredientes:

150 g de tofu

150 g de morangos

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor e sem cheiro

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até ficar firme.

Para quem quer uma verdadeira sobremesa

7. Geladinho gourmet de coco com chocolate

Creme de coco:

100 g de leite de coco em pó

100 ml de água morna

200 ml de leite de coco

50 g de coco ralado

Chocolate:

4 colheres de sopa de óleo de coco extravirgem

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de açúcar de coco

Modo de preparo: Prepare o creme combinando o leite de coco em pó com a água morna, o leite de coco e o coco ralado. Para a camada de chocolate, misture o óleo de coco, o cacau e o açúcar de coco. Monte os geladinhos com o creme e o chocolate e leve ao congelador até firmar.

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