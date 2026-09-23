Fórmula E apresenta nova identidade ousada e acelera rumo à sua próxima era

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A Formula E apresentou hoje uma nova e dinâmica identidade de marca, marcando uma evolução decisiva à medida que o Campeonato Mundial ABB FIA Formula E entra em sua próxima era.

O momento coincide com a estreia do revolucionário carro de corrida GEN4, em dezembro, o maior calendário global da categoria até hoje, uma parceria histórica de streaming com o Disney+ e o novo formato E-PrixUnleashed, que eleva ainda mais a competitividade. A Formula E está mudando de marcha — e criou uma identidade visual à altura dessa transformação.

A identidade renovada representa uma mudança decisiva na forma como a Formula E se apresenta ao mundo. A marca passa a transmitir uma visão clara e confiante sobre o que significa, hoje, uma competição automobilística sustentável e de alta performance.

Formula E é automobilismo elétrico sem concessões.

Criada para um cenário dinâmico que envolve esporte ao vivo, streaming, redes sociais e games, a atualização foi concebida para transmitir movimento. Sua linguagem visual traduz impulso, velocidade e movimento constante, combinando o DNA competitivo do automobilismo com o imediatismo da cultura contemporânea.

O resultado é uma marca que se recusa a permanecer restrita aos limites tradicionais de sua categoria.

No centro da atualização visual está um logotipo angular, orientado pelo movimento, que traz elementos ocultos das letras “F” e “E”, comunicando avanço e velocidade. O sistema mais amplo também inclui novos grafismos para as transmissões, desenvolvidos para melhorar a clareza da experiência durante disputas em alta velocidade e roda a roda.

Como uma marca desafiadora, a Formula E buscou criar algo único e verdadeiramente marcante, posicionando-se entre o automobilismo e a cultura contemporânea. A nova identidade procura refletir o movimento constante e a busca contínua por progresso que estão no centro do campeonato e são compartilhados por seus fãs ao redor do mundo.

UMA NOVA IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual está estruturada em cinco pilares estratégicos:

Velocidade, Tecnologia e Competição: destaque para a performance extrema, a sofisticação tecnológica e as disputas acirradas roda a roda.

destaque para a performance extrema, a sofisticação tecnológica e as disputas acirradas roda a roda. Relevância Cultural: desenvolvida para inserir a Formula E na cultura para além do automobilismo, abrangendo redes sociais, streaming, games, eventos ao vivo, moda e outros territórios.

desenvolvida para inserir a Formula E na cultura para além do automobilismo, abrangendo redes sociais, streaming, games, eventos ao vivo, moda e outros territórios. Propósito impulsionado pela performance: reposiciona a sustentabilidade não como uma concessão, mas como um dos principais motores de velocidade, inovação e avanços tecnológicos.

reposiciona a sustentabilidade não como uma concessão, mas como um dos principais motores de velocidade, inovação e avanços tecnológicos. Evolução para os fãs fiéis: preserva valores fundamentais — inovação, progresso e competição — ao mesmo tempo em que os leva para uma plataforma mais moderna e expressiva.

preserva valores fundamentais — inovação, progresso e competição — ao mesmo tempo em que os leva para uma plataforma mais moderna e expressiva. Plataforma para parceiros e cidades-sede: oferece ativos de marca flexíveis e proprietários para patrocinadores, fabricantes e cidades-sede criarem conexões mais profundas com públicos jovens e culturalmente engajados.

Ellie Norman, Chief Marketing Officer da Formula E, afirma:

“A Formula E está crescendo rapidamente em todas as dimensões, desde as corridas nas pistas até nossa audiência global e nossas parcerias comerciais. Nossa identidade anterior representava um capítulo anterior; esta renovação de marca reflete exatamente para onde estamos indo agora.

Acreditamos que o progresso deve ser emocionante. Não estamos mais pedindo às pessoas que imaginem como poderia ser o futuro das corridas — estamos mostrando como ele é. É rápido, competitivo, tecnologicamente avançado e culturalmente relevante, e queremos que o mundo o vivencie dessa forma.”

A arquitetura da marca contempla um logotipo modernizado, tipografia refinada, paletas de cores dinâmicas, grafismos em movimento de alta energia e um pacote de transmissão renovado, desenvolvido para parecer tão vivo na tela de um celular quanto nas pistas a 200 mph (cerca de 322 km/h).

Cores vibrantes e uma tipografia expressiva capturam a energia incansável e dinâmica da categoria. O resultado é um universo Formula E mais expressivo e reconhecível em todos os pontos de contato com os fãs.

Para os fãs tradicionais do automobilismo, a evolução preserva os valores fundamentais de inovação e competição que definem a Formula E desde sua criação. O campeonato continua funcionando como um importante ambiente competitivo para alguns dos principais fabricantes automotivos do mundo, incluindo Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra e Lola Cars.

Sobre a Fórmula E

O Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E é conhecido como a próxima evolução do automobilismo. Como a primeira competição totalmente elétrica do mundo, o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E funciona como um “laboratório vivo de alta velocidade, onde inovação e adrenalina se encontram.

O campeonato atingiu a marca de 150 corridas e serve como um importante campo de testes para os principais fabricantes automotivos do mundo — incluindo Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra e Lola Cars — para inovar e refinar as tecnologias de veículos elétricos (EV) que definirão a mobilidade urbana do futuro.

Por trás desse desempenho está um profundo compromisso com o impacto. A Fórmula E é uma empresa certificada pela B Corp — o primeiro e único esporte do mundo a obter essa certificação —, refletindo sua dedicação a altos padrões de transparência social e ambiental. É também o único esporte do mundo a ser Net Zero Carbon desde sua criação, se tornando recentemente o primeiro a obter a certificação BSI Net Zero Pathway, estabelecendo uma nova referência global para ações climáticas baseadas em ciência.

Como um desafiante progressista no cenário esportivo, o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E é definido por sua competição imprevisível, disputada roda a roda. Em 11 temporadas, o campeonato coroou 10 campeões diferentes, provando ter um dos títulos

mais competitivos e abertos do esporte de nível mundial. Tendo compromisso com a acessibilidade e um grid de pilotos e fabricantes de primeiro nível, o campeonato continua a reescrever as regras do esporte de elite, envolvendo uma nova geração que valoriza a ambição proposital e a ação destemida.

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