Um prédio de três andares desabou na noite desta quarta-feira (23), no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens registradas por moradores mostram o momento em que a estrutura começa a ceder e, em poucos segundos, desaba completamente. Outros registros feitos após o ocorrido mostram os destroços espalhados pela área.

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Segundo informações divulgadas pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, a ocorrência foi registrada na Estrada do Cantagalo, na altura do número 500, em Ipanema. A Defesa Civil Municipal, a Subprefeitura da Zona Sul e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência e realizar as verificações no local.

Até o início da madrugada desta quinta-feira (24), não havia confirmação oficial de mortos ou feridos em consequência do desabamento. As equipes ainda trabalhavam para verificar se alguma pessoa havia sido atingida pela queda da construção.

O que aconteceu no Morro do Cantagalo?

Também não havia, até a última atualização, informação oficial sobre o que provocou o colapso do imóvel.

O Rio de Janeiro registrou chuva fraca a moderada e ventos moderados durante a quarta-feira devido à passagem de uma frente fria, mas até o momento nenhuma autoridade estabeleceu relação entre as condições meteorológicas e o desabamento.

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