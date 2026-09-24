Teatro de Americana recebe festival de conservatório musical

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O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, neste domingo (27), às 15h, o festival de encerramento do ano letivo do Conservatório Musical Arte e Cultura – Damares Maestrelo, com entrada gratuita. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana.

Intitulado “Festival da Primavera”, o evento leva ao palco o aprendizado de alunos de diferentes idades, em uma experiência musical com classificação livre para todas as idades. Os participantes concorrem a um ukulele da Jahnke, sorteado pelo conservatório.

“A apresentação promete reunir todo o aprendizado musical dos últimos meses, em um encontro repleto de cultura. É uma oportunidade gratuita de valorizar os novos talentos artísticos de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

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