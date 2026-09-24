Coca-Cola abre mais de 100 vagas em Sumaré

Coca-Cola FEMSA abre mais de 100 vagas em Sumaré

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Com a chegada do verão e o aumento do consumo típico das festas de fim de ano, a Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola, reforça suas operações por meio do Plano Verão, iniciativa anual que abre oportunidades temporárias e próprias de trabalho em diferentes áreas e localidades.

Para o seu Centro de Distribuição (CD), localizado em Sumaré, a companhia oferece mais de 100 vagas, distribuídas entre os cargos de promotor de vendas, ajudante operacional, conferente, mecânico de manutenção e operador(a) de empilhadeira.

Vale ressaltar que o Plano Verão ainda inclui vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência. Os interessados de Sumaré e cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se candidatar por meio do site https://cocacolavagastemporarias.pandape.infojobs.com.br/

“O Plano Verão faz parte da nossa estratégia para garantir que estejamos preparados para um dos períodos mais movimentados do ano. Ao mesmo tempo em que fortalecemos a operação para atender nossos clientes e consumidores, também ampliamos oportunidades de trabalho temporário em diversas regiões do país”, afirma a Diretora de RH da Coca-Cola FEMSA Brasil, Flávia Campos.

Sobre a Coca-Cola FEMSA Brasil

Operação da Coca-Cola FEMSA no Brasil, a companhia iniciou suas atividades em 2003 e é a fabricante do Sistema Coca-Cola com maior volume de vendas no País. Possui mais de 25 mil colaboradores e está presente em oito estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) com 11 fábricas e 47 centros de distribuição. Com um portfólio multicategoria de mais de 130 marcas, a companhia atende a mais de 480 mil clientes, alcançando cerca de 95 milhões de consumidores.

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