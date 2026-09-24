GAMA participa de treinamento na Represa Guarapiranga

GAMA participa de treinamento de patrulhamento náutico na Represa Guarapiranga

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Integrantes da Guarda Municipal de Americana (GAMA) participaram, nesta terça-feira (22), de um treinamento de Ações de Patrulhamento Náutico, realizado na Represa Guarapiranga, em São Paulo.

A capacitação foi promovida pela Inspetoria de Defesa Ambiental Represas (IDAM Represas), unidade especializada da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo, responsável pelo policiamento, fiscalização náutica e proteção da fauna e da flora nas regiões hidrográficas da capital, com atuação nas represas Guarapiranga e Billings.

Durante a atividade, os agentes da GAMA tiveram contato com conteúdos relacionados à legislação aplicada ao patrulhamento náutico, equipamentos utilizados nas operações, tipos de embarcações, educação ambiental, fiscalização e ações preventivas.

Segundo o responsável pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da GAMA, inspetor Jonas Alecio, a capacitação representa uma oportunidade para ampliar o conhecimento técnico dos agentes e fortalecer a atuação da corporação em áreas de proteção ambiental e recursos hídricos.

“Esse treinamento é muito importante para aprimorarmos nossos conhecimentos e conhecermos novas técnicas e procedimentos relacionados ao patrulhamento náutico. Também fortalece a integração entre as instituições e permite uma troca de experiências que contribui diretamente para o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de Americana”, destacou Jonas Alecio.

A participação no treinamento também reforça as parcerias institucionais entre as corporações e contribui para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo GPA, especialmente nas atividades de fiscalização, prevenção e proteção ambiental.

Nova embarcação

Em agosto, a GAMA apresentou a nova embarcação do Grupo de Proteção Ambiental, batizada de GAMA-GPA 02.

O equipamento foi viabilizado com recursos de R$ 108.429,90, por meio de emenda impositiva da vereadora Roberta Lima. Fabricado em alumínio, o barco tem seis metros de comprimento, motor de 50 HP, casco reforçado e capacidade para seis ocupantes.

A embarcação também conta com cockpit com console, comando à distância, carretinha para transporte e identidade visual da Guarda Municipal.

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