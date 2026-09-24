Dom Orlando Brandes, Arcebispo da Igreja Católica, PEDE VOTO em defesa da Soberania Nacional. Internautas interpretam que pedido é de voto em Lula (PT).

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Enquanto os evangélicos são vistos como de maioria de direita (Flávio Bolsonaro), o posicionamento dos católicos pode servir como um contraponto nesta reta final da eleição.

Vídeo- Dom Orlando Igreja Católica

Grupos progressistas argumentam em favor do posicionamento dos bispos.

E sem manipular seus fiéis ou tratá-los como gado que não pensa. O convite é à reflexão. O candidato escolhido no voto pela Democracia, Soberania, Defesa dos mais Pobres e do Meio Ambiente, é uma consequência.

Nomes católicos conservadores estão mais recolhidos nesta eleição. O mais famoso deles é Frei Gilson, tido como ícone da extrema direita e conservadores.

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